Son telefon baba Mesut Yılmaz'a

Geçtiğimiz günlerde intihar eden Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın intihardan hemen önce babasını aradığı öğrenildi

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunmuştu. Bugün toprağa verilecek olan Yılmaz'ın intihardan hemen önce babasını aradığı ve annesinin sağlığını sorduğu öğrenildi. Yavuz Yılmaz'ın epilepsi hastalığının son dönemde ağırlaştığı ve bu yüzden streste olduğu da öğrenildi.



Alınan bilgiye göre 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz'a, 2 yıl önce sara olarak bilinen Temporal Lob Epilepsi'si teşhisi konuldu. Tedavisi zor olan hastalık yüzünden Yılmaz'ın sık sık nöbet geçirdiği öğrenildi.



Düzenli ilaç kullanması gereken Yılmaz'ın son bir yıldır ilaçlarını da kullanmadığı öğrenildi. Hastalığı nedeniyle işe gidemeyen Yılmaz'ın tüm görevlerini de kardeşine devrettiği belirtildi.



Korumaları uyarmış



Hastalığı giderek ağırlaşıyordu

Alınan bilgiye göre Mesut Yılmaz, oğlunun sağlık sorunları nedeniyle kendi evinde kalmasını istedi. Eşi Berna Yılmaz'ın sağlık sorunu nedeniyle ABD'de giden Mesut Yılmaz'ın, gitmeden önce de korumaları 'Gözünüzü Yavuz'un üzerinden ayırmayın' diyerek uyardığı belirtildi.Yavuz Yılmaz'ın intihardan hemen önce de babasını aradığı ve annesini sağlık durumunu sorduğu öğrenildi. Daha sonra da Yılmaz'ın babasının odasına geçerek onun tabancası ile intihar ettiği tespit edildi. Evin camları kurşun geçirmez olduğu için de silah sesini kimse duymadı.Yavuz Yılmaz'ın cesedini ise sabah eve gelen personel buldu.Yapılan açıklamada Yılmaz'ın Temporal Lob Epilepsi'si olduğu ve bu yüzden de hastalığının giderek ağırlaştığı belirtildi. Son dönemde felç olma yolunda hastalığının gelişme gösterdiğini belirten doktorlar, bu yüzden kendisinin ağır stres altında olduğunu söyledi.