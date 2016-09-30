30 Eylül 2016 Cuma
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    • Şort giydiği için tekme yiyen hemşire ruhsal travma yaşıyor

    Adli Tıp, şort giydiği gerekçesiyle tekmelenen hemşire Ayşegül Terzi’yle ilgili raporunda, olay nedeniyle ruhsal travma yaşadığını ve psikolojik tedavisinin zorunlu olduğunu belirtti

    30 Eylül 2016 Cuma 09:49
    Şort giydiği için tekme yiyen hemşire ruhsal travma yaşıyor
    İstanbul Maslak'ta 12 Eylül'de çalıştığı hastaneden çıkıp Çekmeköy'deki evine giderken bindiği otobüste şort giydiği gerekçesiyle tekmeli saldırıya uğraşan hemşire Ayşegül Terzi ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı bir rapor hazırladı.

    Rapor, güvenlik görevlisi sanık Abdullah Çakıroğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın, "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme," "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama," "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameye konuldu.

    Adli Tıp Kurumu raporu hemşire Ayşegül Terzi'nin asıl darbeyi ruhuna aldığını ortaya koydu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniği raporunda "Ruhsal travma bulguları ile 'Akut stres bozukluğu' tespit edilmiştir denilerek Terzi'nin ruhsal tedavi görmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

    'SOKAĞA ÇIKAMIYOR'

    Terzi'nin avukatı Bahar Ünlüer Öztürk, "Ayşegül, bu olaydan fiziken ve ruhen basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde etkilendi. Çünkü bu saldırı ona eşinden, dostundan ya da bildiği kişilerden değil sokakta hiç tanımadığı bir kişiden beklemediği bir anda geldi. Dolayısıyla ruhsal olarak daha fazla etkilendi. Ayşegül sokağa çıkmakta zorlanıyor ve insanlardan endişe duyuyor. Adli Tıp raporu da iddialarımızı doğrular nitelikte. Sanığın tüm suçlamalardan üst sınırdan ceza almasını talep ediyoruz. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. Bu arada sanık Abdullah Çakıroğlu'nun avukatının tutukluluğa itiraz ettiği öğrenildi. (Sabah)
    Anahtar Kelimeler: Ayşegül Terzi, şort Giyen Hemşire

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