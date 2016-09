Çekmeköy’de, bayramın birinci günü sabah nöbetten otobüsle evine dönen hemşire A.T.’ye (23) şort giydiği için tekme atan güvenlik görevlisi Abdullah Çakıroğlu önceki akşam Üsküdar’da yakalandı.



Polislerin “Neden tekme attın” sorusuna, “Gelenek, göreneklerime aykırı giyinmişti. Psikolojik tedavi görüyorum. İstemdışı tekme attım” diyen Çakıroğlu, Anadolu Adliyesi’ne gönderildi. ‘Basit yaralama’dan ifade veren Çakıroğlu’nun savcıya “Giyimini beğenmediğimi döverim. Devlet böyle giyinenlere ceza vermeli” dediği öğrenildi. Saldırgan ifadesinin ardından nöbetçi savcı Mahmut Nedim Uygur tarafından mahkemeye bile sevk edilmeden öğlen serbest bırakıldı.



KARARA BÜYÜK TEPKİ



Karar duyulunca sosyal medyada infial yaşandı. Bir çok ilde özellikle kadınlar sokağa çıkıp eylem yaptı. Bunun üzerine nöbetçi savcılık bu kez Çakıroğlu için “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarttı. Çakıroğlu akşam evinde tekrar gözaltına alındı.

Saldırganın serbest kaldığını öğrenen A.T., “Ben uygun giyinmeyeni döverim’ diyor ve serbest kalıyor. Bir kez daha kahroldum. Söyleyecek tek bir lafım yok. Yazıklar olsun. Adalet nerede? Ölmem mi gerekiyor” diye tepki gösterdi.





'GELENEKLERİME AYKIRI GİYİNMİŞTİ'



Abdullah Çakıroğlu, Asayiş Şube’den çıkarılırken basın mensuplarına, “Gerekli izahatları yapacağım. Vandalların saldırısına uğradım. 20 tane solcu terörist bana saldırdı. Her şey İslam hukukuna göre oldu. Sıkıntı yok, her şey kontrol altında” dedi. Çakıroğlu’nun ‘bipolar duygulanım bozukluğu’ teşhisi ile daha önce 3 kez Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yattığı, hemşire A.T.’ye saldırmadan kısa süre önce de yaklaşık 15 gün yattığı hastaneden akrabalarının isteği üzerine çıkarıldığı ve ilaçlarını düzenli olarak kullanmadığı ileri sürüldü. Çakıroğlu’nun serbest kalmasına A.T.’nin babası, “Bu canlı bomba resmen, sokakta dolanabilir mi? Yarın birisini öldürdüğü zaman ne olacak” diyerek tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Twitter’dan “Otobüs meczubu serbest; Saldırganlığın pervazsızlığı, AKP ve Hükümet’in sessizliği,yargının tutumu tesadüf değildir” mesajını paylaştı.



Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.