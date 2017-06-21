Şortlu kız saldırganı hakkında flaş karar!

Üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam, İstanbul Pendik'te bir minibüste şort giydiği için saldırıya uğramıştı. Yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından flaş gelişme yaşandı. Şort giydiği için minibüste darp edilen genç kızla ilgili soruşturmada Başsavcılık serbest bırakılan saldırganın gözaltına alınması için talimat verdi

Minibüste yaşanan saldırı sonrası gözaltına alınan Ercan Kızılateş serbest bırakılmıştı. Birgün'ün haberine göre Kızılateş ifadesinde gerçekleştirdiği saldırıyı 'Tahrik oldum' diye savundu, 'Kadınların bu şekilde giyinmesi insanın nefsini tahrik ediyor' dedi.



"Bayanı sporcu zannetim çünkü büyük bir cesaret ve hakaret ile üzerime saldırdı" diyen saldırgan bir de Sağlam'dan şikayetçi olduğunu söyledi.



GÖZALTI KARARI VE SAĞLAM'DAN AÇIKLAMA

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada tepkiler büyüdü. Bunun üzerine şort giydiği için minibüste darp edilen genç kızla ilgili soruşturmada Başsavcılık serbest bırakılan saldırganın gözaltına alınması için talimat verdi. Asena Melisa Sağlam, gözaltı kararının çıkmasının ardından konuyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Sağlam, "Allah hepinizden razı olsun! Şahıs hakkında gözaltı kararı çıktı. Hepinize teşekkür ederim, iyi ki varsınız.." dedi.