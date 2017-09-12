Şortlu kıza minibüste tokatın cezası belli oldu!

Pendik'te şort giyinen üniversiteli genç kıza minibüste saldıran Ercan Kızılateş, 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Kızılateş, yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi

Minibüste şortlu üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a yönelik fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile hakkında üç ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Ercan Kızılateş, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan beraatine karar verilen Kızılateş, kararla birlikte tahliye edildi.



Pendik'te 14 Haziran 2017 tarihinde minibüste şortlu Asena Melisa Sağlam'a yönelik fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçları ile birlikte, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ercan Kızılateş'in yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.



İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ercan Kızılateş ile müşteki Asena Melisa Sağlam ve tarafların avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı celse arasında sunduğu dilekçe ile davaya katılma talebinde bulundu. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ise duruşmada Avukat Afet Gülen Büberci aracılığı ile sunduğu dilekçede, hemşire Ayşegül Terzi'nin davasına katılma talebinde bulunduklarını, bu talebin mahkeme tarafından kabul edildiğini, bu kabule ilişkin mahkeme kararını delil olarak sunarak bu davaya da katılma talebinde bulundu.





RAPORA GÖRE ÖNCE SAÇLARINI OKŞAMIŞ



Hakim Muharrem Ballı, olay anına ait kamera görüntüsü üzerinden yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporun dava dosyasına geldiğini söyledi. Olayın meydana geldiği minibüste kurulu kamera görüntülerinin incelemesi sonucu hazırlanan raporda, müşteki Asena Melisa Sağlam'ın minibüse 14.50'de bindiği, sanığın da arka dörtlü koltukta sağdan ikinci sırada oturduğu belirtiliyor. Müştekinin sanığın oturduğu arka dörtlü koltuğun önüne oturduğu kaydedilen bilirkişi raporunda, "Sanığın 15.08.17'de sağ elinin içi ile müştekinin sol kulak tarafından saçlarından bir kaç defa tahrik edercesine dokunduğu, müştekinin herhangi bir tepki vermediği ve aralarında herhangi bir konuşma olmadığı, arkasına dahi dönmediği tespit edilmiştir" bilgisine yer verildi.



Sanığın saat 15.08.23'te sağ elinin dışı ile müştekinin sağ yanağına vurduğu kaydedilen bilirkişi raporunda, "Müştekinin sol eliyle suratını tuttuğu, sanığın kapıya doğru yönelip müştekiye baktığı, kapı açılıp sanık inmeye çalışırken müştekinin panik halinde sanığa doğru sol eli ile vurmaya çalışırken, sanığın müştekiyi çevirip iki kolunun altında tuttuğu, minibüsün ortasına doğru savurup hızlı bir şekilde indiği, müştekinin koşup arkasından baktığı" tespitine yer verildi.



Asena Melisa Sağlam'ın Avukatı Nuriye Alsancak dava dosyasına konulan yeni bilirkişi raporunda sanığın müvekkilinin saçını okşadığının tespit edildiğini söyledi. Sanık Avukatı Suna Çalışkan, bilirkişi raporunun cinsel eylemine ilişkin kısmını kabul etmediğini belirterek, "Saçlarına dokunması ile eylemi arasında 4 saniye vardır. Bu süre içinde cinsel amaç mümkün değildir. Cinsel eylem söz konusu değildir. Özür diliyoruz, anlık bir gelişme sonucu bu olumsuz olay meydana gelmiştir" dedi.



ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ



Söz alan müşteki Asena Melisa Sağlam'ın Avukatı Nuriye Alsancak, görüntülerde sanığın müvekkiline arkadan da sarıldığını, bu hususun bilirkişi raporunda belirtilmediğini belirterek, sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını istedi. Esas hakkında savunma yapan Kızılateş'in Avukatı Suna Çalışkan, müvekkilinin öncelikle tüm suçlardan beraatine, aksi takdirde yasal indirimler uygulanarak alt sınırdan cezalandırılmasını istedi. Avukat Çalışkan, kararla birlikte müvekkilinin tahliyesine de karar verilmesini talep etti.





SANIK SON SÖZÜNDE PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Son sözü sorulan sanık, "Kendisine açık giyiminden dolayı yakışık almadığını söyledim. Kastım başka olsaydı farklı davranışta bulunurdum. Kesinlikle bu suçlamayı kabul etmiyorum. Yaptıklarımdan pişmanım, kendisinden huzurunuzda özür diliyorum" dedi.



"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunun unsurları oluşmadığını gerekçe göstererek bu suçtan sanığın beraatine karar veren hakim Muharrem Ballı, "Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçundan 2 yıl ve "Katılana karşı cebir kullanarak inanç, düşünce ve kanaatinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale" suçundan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, sanığın 4 yıllık hapis cezasını "İyi hal" indirimi ile 3 yıl 4 aya düşürdü.



Mahkeme, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine kanaat oluşmadığı gerekçesi ile sanığa verilen 3 yıl 4 aylık hapis cezasını ertelemedi. Kararla birlikte sanığın tahliyesine karar verildi.





İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pendik'te 14 Haziran 2017 tarihinde minibüste şort giydiği gerekçesi ile Asena Melisa Sağlam'a yumruk attığı ve saçlarını okşadığı belirtiliyor. İddianamede sanık Kızılateş'in, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.