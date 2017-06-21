Şortlu kıza saldırı konuşulurken, İzmir'den bu görüntüler geldi

Türkiye, İstanbul’da bir minibüste şort giydiği için saldırıya uğrayan genç kadını konuşurken İzmir'de bir otobüste çekilen görüntü sosyal medyada çığ gibi yayıldı

İzmir’de bir otobüste çekilen görüntüde yolcular "Bahçe duvarından aştım" şarkısını söyleyerek dans etti. Sosyal medyada İzmir’de çekilen bir görüntü paylaşım rekorları kırdı. Görüntüde İzmir’de bir otobüste çekildi. Otobüsteki yolcular "Bahçe duvarından aştım" şarkısını söyleyerek dans etti.



İstanbul'da şortlu kızlara yapılan saygısız saldırılardan sonra İzmir'den gelen bu görüntüler paylaşım rekoru kırdı. Görüntülerde bir grup genç şarkı söyleyip oynarken, diğer yolcular da onları alkışlamayı ve videolarını çekmeyi tercih etti.