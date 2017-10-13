Şortlu kıza tekme olayında, avukattan skandal cümleler!

İstanbul'da bir otobüste Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekma atan Abdullah Çakıroğlu'nun avukatı da şaşırttığı. Avukatın itiraz dilekçesinde kullandığı cümleler 'yok artık' dedirtecek cinsten

İstanbul Çekmeköy'de bir otobüste sırf şort giydiği için hemşire Ayşegül Terzi şiddete uğramıştı. Olay sonrası Abdullah Çakıroğlu yakalanmış ve yargılama sonunda da 3 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Cezaya itiraz eden Çakıroğlu'nun avukatı Şemsi Dak da ayrı bir skandala imza attı. Dak, itiraz dilekçesinde pes dedirten cümleler kullandı.



Dilekçede Çakıroğlu'nun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia eden Dak, savunma hakkının da kısıtlandığını söyledi.



Terzi'nin mini etekle otobüse binip, ikili koltuğu kaplayacak şekilde yayılarak oturduğunu iddia eden Dak, bu görüntünün müstehcen olduğunu ve bunun da erkeklerin dikkatini çektiğini ileri sürdü.



Avukat dilekçesine şöyle devam etti: "Müvekkilime Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından bipolar teşhisi konulmuştur. Mağdur Ayşegül Terzi'nin mağduriyeti giderilirken akıl hastası olan ve hukuken korunmaya layık olan müvekkilimin hakkına girilmiştir. Bu sebeple yerel mahkemece kararın bozulması gerekmektedir."



Meselenin hukuksal ve bilimsel yönlerinin gözardı edildiğini ve toplumda 'şortlu kadına tekme' şeklinde yansıtılarak adli makamların hataya düşürüldüğünün iddia edildiği dilekçede, mevcut hukuk kuralları gereği akıl hastalarının tutuklanamayacağı ve herhangi bir suçtan mahkum edilemeyeceği belirtildi.



Müvekkili Çakıroğlu'nun hiçbir indirimden yararlanmayarak 3 yıl 10 ay hapis cezası aldığını da belirten avukatı, sanığın mahkemede hiçbir sayısızlık yapmadığı bu nedenle de ceza verilirken indirim uygulanması gerektiği iddia etti.



Avukat Dak dilekçesinde, sanığın ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması gerektiğini ve sonuca göre mahkeme kararının kaldırılarak yeniden bir karar verilmesi gerektiğini belirtti. (Habertürk)