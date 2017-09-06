Şortlu kıza tekmede yeni gelişme!

Çekmeköy'de belediye otobüsünde şort giydiği iddiası ile Abdullah Çakıroğlu tarafından tekmeli saldırıya maruz kalan hemşire Ayşegül Terzi'ye ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, dava dosyaya geldi

Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, olayın Ayşegül Terzi'de yumuşak doku travması ve akut stres bozukluğuna neden olduğu ancak bunun Terzi'nin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı tespitine yer verildi.



İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanarak davanın görüldüğü 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen raporda, Ayşegül Terzi'de herhangi bir anatomik ve fonksiyonel bozukluk olmadığı belirtildi.Olayın Ayşegül Terzi'de yumuşak doku travması ve akut stres bozukluğuna neden olduğu kaydedilen raporun sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi:





'KİŞİNİN YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKAN BİR DURUMUN OLMADIĞI...'



"Kişini yaşamını tehlikeye sokan bir durumun olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüz sınırları içerisinde cilt bütünlüğünü bozan travmatik lezyon tarif edilemediğinden yüzde sabit iz tespitinin yapılamadığı, organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tespit edilemediği oy birliği ile mütalaa olunur."





NE OLMUŞTU?



Hemşire Ayşegül Terzi, şort giydiği gerekçesiyle Çekmeköy'de 12 Eylül 2016 tarihinde bindiği belediye otobüsünde Abdullah Çakıroğlu isimli bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı.



Ayşegül Terzi'nin şikayeti üzerine bir süre tutuklanan Abdullah Çakıroğlu, hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.