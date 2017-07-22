Sosyal medya sayesinde yüzü güldü

Ordu'nun Kabadüz İlçesi'nde oturan 65 yaşındaki Ahmet Aktaş'ın, bahçede yuvarlanıp ineğinin telef olduğu haberi sosyal medyadan yayılınca, aileye ulaşanlar 4 bin TL'ye inek satın alıp aileyi sevindirdi

Ordu'nun Kabadüz İlçesi'ne bağlı Başköy Mahallesi'nde Ahmet-Resmiye Aktaş çiftinin tek süt ineği bahçede otlarken 10 gün önce yuvarlanarak telef oldu. İneğin başında ağlayarak büyük üzüntü yaşayan Ahmet Aktaş'ın, fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca aileye destek sağdı. Sosyal medya üzerinden Ahmet Aktaş'a ulaşanlar, 4 bin TL'ye inek satın alarak kendisine hediye etti. Tek geçim kaynağının ineği olduğunu belirten Ahmet Aktaş, "Herkesten Allah razı olsun. İneğimiz yuvarlanıp telef oldu. Çok üzülüp ağlamıştık. Süt, yoğurdundan yiyip gelir elde ediyorduk. Şimdi yeni bir ineğimiz daha oldu. Sosyal medyada ineğin başında ağlarken fotoğraflarımız paylaşılmış. Bu vasıtayla bize ulaştılar destek verdiler, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



