Sosyal Medya Yönetiminin Büyük Önemi

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden bu yana bizde çok şey değiştirdi ve hızlı bir şekilde değiştirmeye de devam ediyor

Tahmin ediyorum ki sosyal medya dediğimiz zaman herkesin aklına gelen Facebook İnstagram ve Twitter oluyor ancak yalnızca bunlar değil internet üzerinden gerekleştirdiğiniz tüm hareketlerin bir sosyal medya olduğu ve bunun da ticari anlamda yönetilmesi gerektiğini bilmek gerekiyor. Sosyal medya yönetimi Ankara firmalarının büyük bir çoğunluğu bu işi yaparken öncelikli olarak son 10 yılı değerlendirmiş ve çalışmalarını da buna göre yapmıştır. Aynı şeyi Sosyal medya yönetimi Eskişehir firmaları içinde söylemek mümkündür.

İşe teknik olarak şu şekilde devam ederiz. Bir insanın internet üzerinde günlük olarak gezinmesinin toplamı 7 saat kadar sürüyor. Dolayısıyla çalışma süresinin 8 saat olduğu ülkemizde 7 saat internette ve özellikle de sosyal medyada olması büyük bir olay ve bunun içinde siz bir marka yöneticisiyseniz bunu dikkate almanız gerekiyor. Bu alana kafa yormaz ve destek almazsanız başarı sağlamanız da çok fazla mümkün olmayacaktır.

Bunu yalnız ticari alanda düşünmemek gerekiyor. eğer bireysel olarak sosyal medyayı takip ederseniz bu durumda iletişimin kolaylığının da farkına varabileceğiniz gibi karşınıza çıkacak olan fırsatları da hızlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Bir marka yöneticisiyseniz burada öncelikli olarak hedef kitlenizi belirlemeniz gerekiyor. çünkü yapacağınız reklamın planlamasını da ancak bu yönde gerçekleştirebilir ve bu sayede de nokta atışında bulunabilirsiniz. Sosyal medya da düzenli olarak paylaşımlar yapmak sizin takipçi sayınızı artıracağı gibi marka bilincinizin de oturmasını sağlayacaktır. Bugün potansiyel müşteri adaylarınızın varlığını öğrenebilmeniz içinde sosyal medyayı asla görmezden gelemezsiniz.

Sıradışı Ajans olarak biz size sosyal medya yönetimi konusunda destek verirken projenize veya ürünlerinize en uygun sistemi hazırlıyor ve yönetimimizi de buna göre oluşturuyoruz. Belirlenmiş olan hedef kitlenize hızlı bir şekilde erişim sağlayarak sizi daha güçlü bir konuma getirebiliyoruz. Biz Türkiye’nin en güçlü sosyal medya platformu olarak size verdiğimiz hizmette önce markanızı sonrasında da ürünlerinizi ön plana çıkarıyoruz.