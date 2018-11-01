Sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği nedeniyle görevden uzaklaştırıldı

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı M. Emin Korkmaz, "Atatürk'e hakaret" ettiği iddiasıyla ilgili çıkan haberler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı

Sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
01 Kasım 2018 Perşembe 11:02

ŞÜ'den yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Atatürk'e hakaret  ettiği iddiasıyla ilgili çıkan haber üzerine Korkmaz hakkında soruşturma  başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili kararı  uyarınca soruşturma açılmasına ve soruşturmanın selameti açısından 657 Sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesinin 1. fıkrası gereğince 31 Ekim 2018  tarihinden itibaren hakkında görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri uygulanmasına  karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sosyal medya #hakaret #atatürk
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