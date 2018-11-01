Sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği nedeniyle görevden uzaklaştırıldı

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı M. Emin Korkmaz, "Atatürk'e hakaret" ettiği iddiasıyla ilgili çıkan haberler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı

ŞÜ'den yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla ilgili çıkan haber üzerine Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili kararı uyarınca soruşturma açılmasına ve soruşturmanın selameti açısından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesinin 1. fıkrası gereğince 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren hakkında görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.