Sosyal medyada bu paylaşımı yapan müftüye soruşturma!

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Müftüsü Mehmet Yazıcı'nın, Facebook hesabından 'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…' şeklindeki paylaşımı yoğun tepkilere yol açarken, Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı. Müftü Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, paylaşımının başkalarının yaşam tarzına saldırı gibi anlaşılmış olmasından üzüntü duyduğunu belirtti

Gölcük Müftülüğü görevini yaklaşık 4 yıldır sürdüren Mehmet Yazıcı, Facebook hesabından, 'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…' şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Yazıcı'nın bu imalı paylaşımı başı açık kadınları hedef aldığı yorumları üzerine tepki görmüştü.



Diyanet İşleri Başkanlığı, yoğun tepki alan Müftü Yazıcı hakkında soruşturma başlattı.





Müftü Yazıcı ise bugün Facebook hesabından açıklamada bulunarak, yanlış anlaşıldığını belirtti. Müftü Yazıcı'nın açıklaması şöyle:



"Almış olduğum bir ürünün aynısını yarı fiyatına internette bulup 'teşhir malıdır' notunu gördükten sonra paylaştığım bir cümlenin başkalarının yaşam tarzına saldırı gibi anlaşılmış olmasından dolayı çok üzgünüm, bu konudaki tavrım çevrem tarafından bilinmektedir. Asla öyle bir kastım olmamıştır. Kamuoyuna duyurulur."