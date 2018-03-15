Sosyal medyada bu sözler olay oldu: Tek kadınla yetinen erkek...

Abdullah Yolcu adlı bir kişinin 4 yıl önce söylediği öğrenilen ve sosyal medyada gündem olan sözleri dinleyenleri şoke etti. Tek eşi savunan erkekleri sapıklıkla suçlayan Abdullah Yolcu videoda, "Tek eşi olan erkekliğini test ettirsin! Tek kadınla doyan erkek sapıktır" diyor

Sosyal medyada bu sözler olay oldu: Tek kadınla yetinen erkek...

Abdullah Yolcu adlı bir kişinin 4 yıl önce söylediği öğrenilen skandal sözler sosyal medyada gündem oldu.

Kerkük doğumlu olduğunu öne süren Abdullah Yolcu, videoda tek eşi savunan erkekleri sapıklıkla suçluyor. Erkeklerin çeşit sevdiğini ileri süren Yolcu, tek kadınla yetindiğini söyleyen erkeklere de test yaptırmalarını tavsiye ediyor.

Bir erkekle yetinmeyen kadınlar için ise ‘yırtık’ diyen Yolcu, erkekler konusundaki sözlerini haklı çıkarmak için de cennette erkeklere huri verilirken kadınların sadece kocaları ile yetineceklerini ifade ediyor.

Kadınların ve erkeklerin cinsel hayatlarını diline dolayan Abdullah Yolcu zaman zaman gülerek erkekler hakkında çirkin imalarda bulunuyor.

Etiketler; #abdullah yolcu #tek kadınla yetinen erkek
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