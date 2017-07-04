Sosyal medyadaki iddia vatandaşları sokağa döktü!

Ankara’da Suriyeli mültecilerle vatandaşlar arasında çıkan kavgada, gergin anlar yaşandı. Meydana gelen olaylarda 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri vatandaşlara biber gazıyla müdahalede bulundu

Bir Suriyeli mültecinin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği yönündeki iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş olay yerine gitti. Olayların çıkış nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Ankara Valisi Ercan Topaca Twitter hesabından "Yenimahalle İlçemizde büyük olaylar olduğu konusunda asılsız haberler yayılmaktadır. Gençler arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.



Ankara'da Suriyelilerle mahalle sakinleri arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.