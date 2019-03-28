Soyer'le buluşmayı 'Rektör' engelledi

9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın, CHP Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'le buluşmak isteyen öğrencileri tehdit ettiği ileri sürüldü.

9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın, CHP Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'le buluşmak isteyen öğrencileri tehdit ettiği ileri sürüldü. CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, "Forumda Tunç Başkan'la buluşan öğrencilere soruşturma açmakla tehdit etmiş. Gençler gelip bize söylediler. Sayın Soyer de öğrenciler mağdur olmasın diye programı iptal etti." dedi.

CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, olayı şöyle anlattı: 2 gün önce Hasan Ağa Bahçesi'ne öğrenci forumuyla ilgili afiş astık. Saldırıp yırttılar. Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gelip sopa ve bıçaklarla gençlerimize saldırdılar ve darmaduman ettiler. Bugün de 9 Eylül Rektör'ü çocukları uyarıyor, gidene soruşturma açarım diye. Tunç Başkan da çocuklar zarar görmesin diye programı iptal etti. Öğrenciler gelip bize söyledi. Tehdit var dediler. Öyle öğrendik. AKP'nin mitinglerine otobüs kaldırıyorlar. Devlet memurlarına mecburmuş gibi çalıştırıyorlar. Ortaya koyduğumuz heyecana karşı bir tahammülsüzlük bu." dedi