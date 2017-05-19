Sözcü yazarlarından operasyona tepki

Sözcü Gazetesi'ne operasyon düzenlendi. Gazete yönetici ve çalışanlarından 4 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

Gazeteye düzenlenen operasyona gazetenin yazarlarından da tepki geldi.



İşte o tepkilerden birkaçı...



İktidarı rahatsız eden gazete Sözcü



FETÖ'yü masum göstermeye çalışanların ekmeğine yağ sürer



Sözcü sıradan bir gazede değil

Sadece okurların sözcülüğünü yaptık



En büyük yanıt gazetenin 1. sayfası



Yapılan Atatürk Cumhuriyetiyle hesaplaşmak

Temmuz ayının başında yapılmış bir haberi sürekli ısıtıp ‘Siz darbeye neden oldunuz’ diye geliyorlar. Cumhurbaşkanı’nın nerede tatilde olduğu her yerde haberdir. Operasyonun tarihi 19 Mayıs Ulusal Bayramı’mıza denk getiriliyor. Kurulduğundan beri iktidarı rahatsız eden bir gazete Sözcü. İşte Türkiye’de muhaliflerin başına gelen bunlardır. Muhalif gazetelerin başına gelecek olan bunlardır. Ama biz yılmayacağız, susmayacağız.Bu alçaklar 15 Temmuz gecesi başarılı olsalardı infaz edilecek kişilerin listesinde ben 21’inci sıradaydım. Şimdi ben, sevgili Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan, Bekir Coşkun ve Sözcü’nün diğer çok değerli gazeteci-yazar arkadaşlarımız, meslektaşlarımız… Yani bunların yanına FETÖ kelimesi yaklaşabilir mi!.. Teğet bile geçemez. Dolayısıyla Sözcü gibi yurtsever, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine gönülden bağlı ve bunu ısrarla deglare eden, FETÖ deyimini ilk kullanan gazetedir. Bu yüzden bunun FETÖ’cülere çıkar sağlamak için düzenlenen bir operasyon olduğunu düşünüyorum.Üzülerek ifade ediyorum, bu tür operasyonlar FETÖ operasyonlarının bir an önce sonlanmasını isteyenlerin ve FETÖ’yü masum göstermeye çalışanların ekmeğine yağ sürer. Çok büyük tepki çeker. Zaten dünyada yapayalnız kalmış bir ülkeyiz. Bu algı daha fazla artar.Sözcü sıradan bir gazete değil. Milyonlarca sahibi var. Biz hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bizim hesabını veremeceğiz bir şey yok. Biz savcıya hesabını veririz. Sen tarihe nasıl hesap vereceksin.Sözcü gazetesine gözdağı vermek, korkutmak ve Sözcü’nün sesini kısmak için kurgulanmış bir oyun. Sözcü gazetesi adı üstünde Sözcülük yaptı. Ama sadece okurlarının sözcülüğünü yaptı.Bu operasyona en büyük yanıt; Sözcü gazetesinin bugünkü birinci sayfası… 19 Mayıs’ta Sözcü, manşeti Atatürk’e ayırmış bir gazete. Operasyon da Atatürk’ün ‘Doğum günüm’ diyebilecek kadar önemsediği 19 Mayıs’a denk getirildi. Son derece manidar… İkinci konu gündem değiştirmek olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinde yaşananlar unutulup, Sözcü konuşulsun isteniyor sanki… Tam bir algı operasyonu. Amaç ne olursa olsun biz yazmaya devam edeceğiz. Sözcü susmayacak!Atatürk ve Cumhuriyetin kalesi durumdaki Sözcü gazetesinden FETÖ’cü yaratmak istiyorlar. Geçtiğimiz hafta Atatürk’e alçakça saldıran sözde tarihçileri yıllardır koruyup kollayanlar bugün 19 Mayıs’ta ‘Yüzyılın Lideri’ manşetiyle çıkan Sözcü gazetesine operasyon düzenliyorlar. Yapılan iş FETÖ ile mücadele değil Atatürk Cumhuriyetiyle hesaplaşmaktır.