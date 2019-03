Spor sağlıklı bir yaşam için bir insanın hayatının bir parçası olması gereken aktivitelerin başında gelir, gelmelidir.

Hangi spor dalına ilgi duyulursa duyulsun dikkat edilmesi gereken yegane nokta doğru spor ayakkabı modelleri seçimi olmalıdır. Seçilen ayakkabının yer ve vücut arasındaki dengeyi sağlaması en önemli koşuldur. Vücut ağırlığı ayaklarda olduğuna göre bu noktada ayakkabı yanlışlığı ayaklar için bir işkence haline gelecektir. En önemli nokta ayakkabının ne dar ne de bol olmasıdır.

Spor Ayakkabı Modellerinde Rahatlık

Futbol erkek dünyasında vazgeçilmez sporlardandır. Gerek izlemek gerek oynamak açısından ilk sırayı alır. Futbol ayakkabı modellerinde ayakla uyum son derece önem taşır. Yanlış bir ayakkabı seçimi yapılan spor esnasında ciddi sakatlanmalara sebep olabilir. Futbol da krampon detayı vardır ki; bu durum da oynanacak zemine göre değişiklik gösterir.

Spor ayakkabı modelleri kendi arasında sınıflandırılır: Futbol ayakkabıları, tenis ayakkabıları, koşu ayakkabıları, outdoor ayakkabılar, basketbol ayakkabıları gibi bu liste uzar gider. Her bir modelin kendine has özellikleri vardır. Her spor dalında ayakkabı modelinin esneklik payı en önemli faktörlerden biridir. Esneklik payı sayesinde zıplama, koşma gibi performanslarda aynı oranda katlanacaktır.