Stajyer hemşirenin öldüğü kazada sürücü arkadaşı serbest

ANTALYA'da stajyer hemşire arkadaşlarından birinin ölümü, diğerinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazada otomobili kullanan 18 yaşındaki İlayda Kılıç, taburcu olmasının ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

Antalya'da özel bir hastanede hemşirelik stajı yapan İlayda Kılıç, Yaren Su Şayli ve Gamze Yılbaş'ın bulunduğu otomobil, dün sabah saatlerinde Dilek Sabancı Bulvarı'nda hızla seyreden başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak orta kaldırımda demir çitlere çarptı. Kazada, aracın arka koltuğundan yola fırlayan 18 yaşındaki Gamze Yılbaş yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü İlayda Kılıç ve yanındaki koltukta oturan arkadaşı Yaren Su Şayli yaralandı. Yılbaş ve Şayli ambulansla hastaneye götürüldü.



Tedavileri tamamlanan iki arkadaştan İlayda Kılıç, polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliye sevk edilen Kılıç, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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