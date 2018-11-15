Stem Eğitimi Nedir?

İnsanlar son zamanlarda Stem kelimesini çok sık duymaya ve kullanmaya başladı. Özellikle ilkokul çağında çocuğu olan veliler ve ilkokul öğretmenleri bu kelimeyi daha sık duyuyordur eminiz. Peki Stem’in ne olduğunu gerçekten biliyor muyuz ya da doğru uyguluyor muyuz? Gelin Stem eğitimi konusunu biraz açalım.

İnsanlar son zamanlarda Stem kelimesini çok sık duymaya ve kullanmaya başladı. Özellikle ilkokul çağında çocuğu olan veliler ve ilkokul öğretmenleri bu kelimeyi daha sık duyuyordur eminiz. Peki Stem’in ne olduğunu gerçekten biliyor muyuz ya da doğru uyguluyor muyuz? Gelin Stem eğitimi konusunu biraz açalım.

Stem Nedir?

Stem, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin İngilizcelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kelime(science, technology, engineering, mathematics). 21. Yüzyılın eğitim yöntemi olarak gösteriliyor uzmanlar tarafından ve birçok gelişmiş ülke de okullarında sistemli olarak Stem eğitimi vermeye başladı bile. Ülkemizde de çeşitli atılımlar yapılmasına rağmen açık konuşmak gerekirse ne yöneticiler ne de öğretmenler tam anlamıyla konuya hakim değller. Eksiklerimiz maalesef çok. OECD ülkeleri arasında Stem eğitimi sıralamasında sonda bulunuyoruz ne yazık ki.

Stem eğitiminin amacı çocukların disiplinler arası çalışmasını, öğrenmesini sağlamak. Öğrenmeyi de bir zorunluluktan çıkarıp hayatlarının bir parçası haline getirmek. Bunu da severek yapmalarını sağlamak. Çünkü ancak bu şekilde geleceğe hazır çocuklar yetiştirilebilir.

Basit şekilde düşününce yemek yaparken bile aslında birçok disiplinden faydalanıyoruz. Hemen küçük bir örnekle anlatalım ki kafanızda otursun.

Yemek yaparken önce malzemeleri temin edersiniz. Tencereye koyduğunuzda ise yemek kaynayınca taşmayacak kadar koymalısınız malzemeleri. Bu mühendisliktir. Tuz oranına, şeker oranına dikkat etmelisiniz. 1 kaşık mı yoksa 2 kaşık mı tuz koyacağınız çok önemlidir. Bu da matematiktir. Kısık ateşte mi yoksa yüksek ateşte mi pişireceksiniz yemeği? Yoksa sonradan mı kısacaksınız? İşte burada da teknoloji devreye girer. Örneğin yemek kaynamaya başladı, birden fokurdadı. İçerisine metal bir kaşık koyarsanız fokurdaması da geçecektir. Bu da bilimdir işte. Gördünüz mü her gün yaptığımız sıradan bir olayda bile ne çok disiplinden faydalanıyormuşuz farkında olmadan. İşte çocuklar da bu şekilde öğrenecek ve disiplinlerden faydalanacak. Çünkü günümüzde bir alanda uzmanlaşmak yetmiyor artık. Başarılı olmak istiyorsanız, birkaç disiplini aynı potada eritmelisiniz. Obeziteyi anlamak için beslenme biliminden, kimyadan ve hatta biyomekanikten faydalanmalısınız. Tek bir alanda bilgi sahibi olarak obeziteyi dahi anlayamazsınız. Tam da bu yüzden, üniversiteler, sanatçıları, mühendisleri, temel bilimcileri aynı binada toplamaya çalışıyor yurt dışında. Öğrenciler birbirleriyle iletişim halinde olsun ki daha faydalı bireyler olsunlar.

Biz de bunu tam olarak ilkokulda, ortaokulda ve lisede yapmalıyız ki 21. Yüzyılın hızına yetişelim. Yoksa işimiz çok zor. İlkokul çağındaki çocuklarımıza çeşitli Stem etkinlikleri yaptırarak sizler de onların geleceğini hazırlayabilirsiniz.