Su basan çiftlikte 300 tavuk telef oldu

Sakarya'nın Ferizli İlçesi'nde yağmur sularının bastığı bir çiftlikte yaklaşık 300 tavuk telef oldu

Su basan çiftlikte 300 tavuk telef oldu

Ferizli Tokat Mahallesi'nde gece saatlerinde yağmur etkili olurken, bir tavuk çiftliğini su bastı. Kadir Tana'ya ait çiftlikte bulunan tavuklardan yaklaşık 300'ü telef oldu. Çiftlik sahipleri yağmur sularını boşaltırken, telef olan tavuklar da çiftlikten çıkarıldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #tavuk #sel
Önceki Haber
CHP, şehit edilen Yılmaz öğretmen için yürüyüş düzenleyecek
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Halktan ne saklıyorsunuz da korkuyorsunuz?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.