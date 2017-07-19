Su basan çiftlikte 300 tavuk telef oldu

Sakarya'nın Ferizli İlçesi'nde yağmur sularının bastığı bir çiftlikte yaklaşık 300 tavuk telef oldu

Ferizli Tokat Mahallesi'nde gece saatlerinde yağmur etkili olurken, bir tavuk çiftliğini su bastı. Kadir Tana'ya ait çiftlikte bulunan tavuklardan yaklaşık 300'ü telef oldu. Çiftlik sahipleri yağmur sularını boşaltırken, telef olan tavuklar da çiftlikten çıkarıldı.



