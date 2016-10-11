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    • Su gelince gelin de geldi!

    Muş'un Varto ilçesinin Yurttutan köyüne bağlı 30 hane 168 nüfuslu Toklu mezrasında içme suyu sıkıntısı nedeniyle evlenemeyen gençler, sorunun çözülmesi ile birlikte yuva kurmaya başladı

    11 Ekim 2016 Salı 10:36
    Su gelince gelin de geldi!
    Mezrada su olmadığı için kadınların at ve eşeklerle yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dereden evlere su taşıdığını belirten muhtar Hüseyin Bingöl, kaymakamlık projesi ile su getirildiğini ifade ederek,  "Bu çileyi hiçbir genç kız yaşamak istemediği için mezrada oturan gençlerle evlenmek istemiyordu. Ama su gelince mezraya gelin de gelmeye başladı. İlk düğünü oğlum Baki'ye yapıyorum. Çalan davul- zurna sayesinde kulağımızın pası da silindi" diye konuştu.

    Alparslan 1 Barajı yapılınca mezradaki ev ve arazilerin su altında kaldığını ve evlerini üst taraftaki başka bir araziye yaptıklarında uzun bir süre susuz kaldıklarını söyleyen damat Baki Bingöl ise şunları söyledi:

    "Mezraya komşu köyler su vermek istemedi. Döşenen su borularını defalarca tahrip ederek bizleri susuz bıraktılar. Mecburen köydeki kadınlar yaz, kış demeden her gün evlere dereden eşek veya at sırında su taşımak zorunda kaldı. Kadınların bu zorluğu kısa sürede bölgede yayıldı ve susuz mezraya hiçbir kız gelin olarak gelmemeye başladı. Mezrada yaşayan gençler düğün yapamaz oldu. Kaymakamlığın getirdiği su sayesinde hem kadınlarımızın hem de biz bekar gençlerin çilesi bitmiş oldu. Mezraya su geldikten sonra ilk düğünü ben yapıyorum. Sırada çok düğün var. Gençler sevda çekmeyecek"
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Su, Mezraya Su Geldi, Köy, Köy Su Evlilik

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