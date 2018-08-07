Su Kaçağı Bulma Yöntemleri

Evimizde gün içerisinde birçok sıkıntı yaşayabiliyoruz. Özellikle elektrik ve su problemleri fazlasıyla çok yaşanmakta

Evimizde gün içerisinde birçok sıkıntı yaşayabiliyoruz. Kullandığımız her türlü aletin bozulabileceği gibi evin tesisatından kaynaklanan veya başka problemlerden kaynaklanan sıkıntılar da yaşamaktayız. Özellikle elektrik ve su problemleri fazlasıyla çok yaşanmakta. Bu sıkıntıları çözmek için genellikle ilk olarak evde sıkıntıları kendi çözme yoluna başvurabiliyoruz. Ancak bu sıkıntılar ne kadar çabuk çözülürse size o kadar az para kaybbetirmektedir. Çünkü bu sıkıntılardan kaynaklı olarak kabarık faturalarla karşılaşma ihtimaliniz fazlasıyla mümkün. Sıkıntılar çözülmediği takdirde su veya elektrik kullanılmış fazla kullanılmış gibi görünebilir özellikle bu durum da faturalara yansır.

Su Kaçakları Nedir?

Evde yaşadığımız en büyük problemlerden biri de su kaçakları. Özellikle Türkiye’de evin erkeklerin hepsi bir şekilde bu durumdan anladığını düşünerek çözüm yoluna başvurmaktadır. Herhangi bir su kaçağı yaşadığınızı anladığınız takdirde çözüm olarak ilk iş tesisatçı çağırmak gerekmektedir. Su sızıntılarının erken fark edilmesi size olası para kayıplarını önler. Sadece fatura yoluyla değil herhangi bir su baskını yaşanması halinde de eşyalarınıza gelecek zararı karşılamak gerekmektedir. Peki tesisatçıya ulaşamadığımız yollarda neler yapmalıyız veya evimizde herhangi bir su kaçağı var mı yok mu bunu nasıl anlarız.

Su kaçaklarının yaşanıp yaşanmadığını anlamanın pek çok yolu var. Tesisatçıya herhangi bir ulaşımınız yoksa evde yapabileceğiniz yollar bulunmakta. Birden fazla yoldan bahsederek belki de gününüzü kurtarabiliriz. Ancak bu yolları yaparken dikkatli olmanızda fayda var.

Su Kaçaklarını Nasıl Tespit Ederiz

Su ve su kaçakları dendiği zaman akla gelen ilk şey su sayaçları. Su sayaçlarını kontrol etmek su kaçağını bulma konusunda uygulanması gereken en hızlı ve en garanti yöntemlerden biri. Evde suyla çalışan tüm eşyalarınızı kapatın. Musluklardan tutun, çamaşır makinesine hatta bulaşık makinelerinize kadar her şeyi kapatın. Bu işlemleri uyguladıktan sonra ise su sayacınızı kontrol etmek kalıyor geriye. Su sayıcınızı kontrol ettiğiniz zaman su sayacınız eğer hala dönmekte ise ve siz evdeki her suyla çalışan eşyayı kapattığınıza eminseniz büyük ihtimalle su sızıntısı var demektir. Eğer sabit duruyorsa da kesin sonuca varmamak lazım. İki saat beklemek ve tekrar kontrol etmek yerinde bir tercih olacaktır. Kesin sonuca ancak böyle ulaşabilirsiniz. İlk aşamada hızlı su sızıntılarını kontrol ederken iki saat beklediğiniz sırada da yavaş su sızıntılarını kontrol etmiş olacaksınız. Böylece iki yoldan da bir sıkıntı yaşamadığınıza emin olacaksınız.

Diğer en önemli yollardan birisi faturaları kontrol etmek. Son zamanlarda faturalarınızın eskiye göre yüksek gelmesinin sebebi zamlar olabilir ancak faturaların üstünde bulunan su kullanım hacimleri ve metre küplerini eski su faturalarıyla karşılaştırmak sizi doğru bir sonuca ulaştıracaktır. Ancak bu konuda şöyle bir kıstas bulunuyor. Son zamanlarda evde yaşayan insan sayısında bir değişme var mı veya sizin su kullanımınız gözle görülür derecede artmış mı bunu iyice tahlil etmek gerekiyor. Yeni gelen faturaları eski faturalarla yanyana koyarak karşılaştırırsanız doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Uygulayabileceğiniz diğer bir yol garip gelebilir ancak boya kullanmak. Evde su sızıntılarının yaşandığı en çok yerlerden biri tuvalet ve hatta klozetlerimiz. Klozetler biz fark etmeden gizlice su kaçırabilirler. Bu durumları gözle kontrol etmek fazlasıyla zordur. Klozetin su tankına bir miktar boya dökerek bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer boya hala orada duruyorsa klozetten kaynaklı bir su kaçağınız bulunuyor. Bu problemli bir tesisatçı yoluyla kolaylıkla çözebilirsiniz.

Sızıntıları sadece evin içinde değil dışarısında da yaşayabilmekteyiz. Özellikle dışarıdan boruları görünen bir evde oturuyorsak dışarı çıkıp bu boruları kontrol etmekte fayda var. Bu bağlar hala sıkı mı veya su var mı gibi yollarla kontrol edilebilir.

Kaynak: https://www.sukacagiistanbul.gen.tr