Su kanalına düşen iki köpeği itfiye kurtardı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde su kanalına düşen 2 yavru köpeği itfaiye kurtardı. Birinin ayağında kırık olduğu belirlenen köpekler korumaya alındı

Su kanalına düşen iki köpeği itfiye kurtardı

Kuruçay su kalanının Ulupınar mevkisindeki kısmına saat 10.30 sıralarında 2 yavru köpeğin düştüğünü gören çevredekiler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri etrafı demir korkuluklarla çevrili yaklaşık 5 metre derinlikte, su seviyesinin çok düşük olduğu kanala merdivenle indi. Yavru köpekleri yakalayan itfaiye erleri ellerinde taşıyarak yukarı çıkardı.

Köpekler, bakımının yapılması için Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yavru köpeklerden birinin sağ bacağında kırık olduğu tespit edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi ve bakımları yapılacak olan yavru köpeklerin, daha sonra belediye hayvan barınağına konulacağı belirtildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek
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