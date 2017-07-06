Su kuyusunu açarken toprak altında kalan genç öldü

BURSAnın Orhaneli İlçesi'nde tarlada kepçe ile su kuyusu açarken toprak altında kalan 19 yaşındaki Kadir Orhan öldü. Orhan'ın cesedi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından çıkartıldı

Orhaneli'ye bağlı Demirci Mahallesi'nde, Abdurrahman Acar'a ait tarlada su kuyusu açılması için başlatılan çalışmalar sırasında toprak kaydı. Kayan toprağın altında kalan Kadir Orhan öldü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri toprak altında kalan Orhan'ın cesedini çıkardı. Olay yerinde bekletilen 112 Acil Servisi ait ambulansta görev yapan doktorların müdahalesi Kadir Orhan'ı yaşama döndüremedi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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