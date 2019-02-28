Su Yumuşatma Cihazı ve Antiskalant

İnsan sağlığının iyi olması için en önemli etkenlerden bir tanesi de temiz su içmesidir.

Hayatımız boyunca gündelik hayatta ve endüstriyel alanda kullandığımız temiz sular, bir takım su arıtma işlemlerinden geçirilerek temizlenmektedir. Arıtma işlemi bittikten sonra nihayet içilebilir su haline geliyor. Su yumuşatma cihazı da suyun yumuşatılmasında kullanılan son derece etkili bir cihazdır. Su yumuşatma cihazı sayesinde su daha yumuşak bir hale getirilerek, kullanışlı bir hale gelmesi sağlanır.Deniz suyu da dahil olmak üzere arıtması zor olan bir çok suyu ters ozmoz yöntemi ile atıklarından ayırabiliriz. Günlük kullanım için ülkemizde ve dünyada insanlar damacana suyu kullanabiliyor.Kimi kesimler de, sağlık açısından son derece zararlı olan kirli suları tüketmektedir. Dünya üzerinde milyonlarca insan su kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybetmektedir.Bu damacana sular direkt olarak güneş ışınına maruz kaldığı için ve kabı plastik olduğu için sağlık açısından tehlike oluşturuyor. Damacana su bayiye geldiğinde özellikle yaz aylarında satılana

kadar günlerce hatta bazen daha uzun sürelerde güneş ışınlarına maruz kalıyor. Hem bakteri üremesi, hem suyun temizliğinin zarar görmesi, hem de suya plastik kimyasalların karışması kaçınılmaz bir durum oluyor. İşte bu ve bunun gibi bir çok sebepler nedeni ile mutlaka kaliteli yöntemler kullanılarak arıtılmış suları tercih etmeliyiz. Bu hem günlük kullanım için hem de endüstriyel kullanım için geçerlidir.

Reverse osmosis su arıtma işlemlerinde oldukça hassas membran filtreler kullandığından sudaki yabancı maddeler önceden mümkün olduğunca temizlenmelidir.Membran filtrelerin temizliği için de antiskalant kullanılır. Ters osmoz veya reverse osmosis cihazından önce gerekliyse kum filtresi, karbon filtresi, su yumuşatma cihazı kurulmalı ve (ters ozmos) reverse osmosis cihazına ön arıtma işleminden geçmiş su verilmelidir.Reverse osmosis cihazı tasarımı için mutlaka uzman bir kişi tarafından projelendirme yapılmalıdır. Ters ozmoz cihazı projelendirilmesi uzmanlar tarafından yapılmamış tasarım ve imalatlar kullanıcısına uzun vadede sorun teşkil edebilir. Proje safhasını etkileyen kriterler;

Arıtılacak su kalitesi/analizi

Suyun ne amaçla ne kalitede saflaştırılacağı Günlük su saflaştırma ihtiyacıdır.

Reverse osmosis işlemi sıralaması şu şekildedir.

Öncelikle membranlara zarar verme ihtimali olan, tortu, klor ve kirecinden arındırılır.

Reverse osmosis cihazı girişine kadar en az 2-3 bar basınçlandırılarak ters ozmoz sistemine giriş yapılır. Burada kartuşlu su filtrelerinden 5 mikron hassasiyetle son filtreleme yapılır ve arkasından suya antiskalant kimyasalı dozlanır.

Kimyasal dozajı otomatik pompalarla yapılır. İşlemden geçmiş su yüksek basınç pompası sayesinde proje tasarımında

öngörülmüş basınca yükseltilir ve membranlara pompalanır.

Membran hidrolik basınca karşı fiziki bir engel oluşturur ve membranın içinden sadece su molekülleri geçebilir.