Suikastçı polis neden sağ yakalanamadı?

Güvenlik kaynakları, suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın vurularak öldürülmesinin gerekçesini, 'yaralı büyükelçiye acil müdahale edebilme' olarak açıklıyor

Ankara'da dün akşam meydana gelen ve dünyayı sarsan suikast sonrası herkes 'Rus Büyükelçi'yi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş neden sağ yakalanmadı?' sorusunu soruyor. Güvenlik kaynakları, bu durumu şu şekilde açıklıyor:



"Yakın mesafeden kurşunların hedefi olan Büyükelçi yaralıydı ve kan kaybediyordu. Saldırgan da elinde silahlıyla olay yerinden ayrılmıyordu.



"YARALI ELÇİYE HEMEN MÜDAHALE İÇİN SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a hemen müdahale edilebilmesi için saldırganın etkisiz hale getirilmesi gerekiyordu. Çünkü kurşun yaraları nedeniyle kan kaybeden Karlov'un hemen hastaneye kaldırılması gerekiyordu."



"BENİM BURADAN ANCAK ÖLÜM ÇIKAR"



Suikastçi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş "Benim buradan ancak ölüm çıkar" diye bağırmıştı. (Kaynak: Posta)