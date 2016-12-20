Suikastçı polis, saldırı günü rapor almış

Ankara'da Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor

Suikastçı polis, saldırı günü rapor almış

Alınan bilgiye göre Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş, saldırıyı gerçekleştirdiği gün rapor alıp işe gitmemişti.

Altıntaş'ın saldırının meydana geldiği Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin hemen arka bitişiğinde bulunan bir otele yerleştiği, otel odasında suikast planı yaptığı değerlendiriliyor.

Altıntaş’ın, akşam saatlerinde kaldığı otelde traş olup, takım elbise giyip kravat taktıktan sonra yaya olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne geçtiği öğrenildi.

Etiketler; #rus büyükelçi #suikast #çevik kuvvet cinayet
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