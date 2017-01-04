Suikastçı polisin cenazesi adli tıp kurumunda kaldı!

Türkiye'nin son günlerde konuştuğu saldırılardan biri de Rus Büyükelçi suikastı. Alınan bilgiye göre Rus Büyükelçi'yi öldüren polisin cenazesi henüz alınmadı

Türkiye'nin sarsıldığı saldırılardan biri de Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonrası öldürülmesi oldu. Bir sergiye katılan Rus Büyükelçi, polis olduğu öğrenilen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından vurularak öldürüldü. Olaya müdahale eden polisler, Altıntaş'ı ancak öldürerek durdurabildi.



Altıntaş'ın cenazesi ise olay sonrası Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlanan cenazeyi ise bugüne kadar alan olmadı. Aileye cenazeyi teslim alması konusunda verilen süre ise bugün doluyor. Eğer bugün de cenazesi kimse almaz ise, Altıntaş'ın cenazesi devlet tarafından kimsesizler mezarlığına gömülecek.





