Sulama havuzuna düşen çocuk öldü

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde sulama havuzuna düşen 2 kardeşten biri boğularak yaşamını yitirdi, diğeri çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı

Olay, Tarsus İlçesine bağlı Tepeçaylak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Celil ve Neslihan çiftinin çocukları Muhammet Çelebi (6) ve Ahmet Çelebi (8) oyun oynamak bahçeye çıktı. İki kardeş komşularının bahçesinde bulunan sulama havuzu civarında oynarken dengelerini kaybedip suya düştü. Havuzdaki suda çırpınan çocukları fark eden komşular yardımlarına koştu. Uzun uğraşlardan sonra sudan çıkartılan Muhammet Çelebi hayatını kaybederken, ağabeyi Ahmet Çelebi ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.