Sultanlara Özel Kına Organizasyonu

Sultanlar gibi özel ve elit bir kına organizasyonu istiyorsanız öncelikle bizlerden ücretsiz teklif alınız. Kına gecesi çok eskilere dayanan geleneksel bir gecedir. Bu organizasyon halk arasında ve çevre tarafından akış sağlanması ile gerçekleştirilirdi

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Düğün öncesi yapılan, gelin hanımın aile yanında ki son gecesi olarak anılır ve düğün gününden önceki gece düzenlenirdi. Günler, aylar ve yıllar geçtikçe bu akışın yani kına gecesinin düzeni değişmiştir. Metropol şehirlerde 15 yıl öncesine kadar kapalı veya açık alanlar tercih edilerek ve canlıhizmeti alarak gerçekleştirilirdi. Gerekli akış aileden biri tarafından yürütülürdü.

Kına Organizasyonu Denince Neler Değişti?

Standart ve klasik olarak geleneklerimize uygun kına gecelerinden sonra günümüze dayalı çok şey değişti. Aslında değişim dediğimiz olay tamamen geriye dönüş olarak ifade edilebilir. Osmanlı döneminde yapılan kına organizasyonları günümüze uyarlanarak modernize şekilde sunulmaktadır. Organizasyon firmalarıyla gerçekleştirilen bu organizasyonda baştan sona tüm ihtiyaçlar tedarik edilir. Nedime kızlar, o gecenin sultanı gelin hanımın etrafında divane olur ve tüm akışı sağlarlar. Kına gecesi organizasyonunda kullanılacak olan malzemeleri, organizasyon firması çok uygun fiyatlara temin etmektedir. Firmanın sunmuş olduğu tüm malzemeleri teker teker alma yoluna girip kendiniz planlamayı düşünürseniz kolay gelsin Zorlu ve zahmetli süreç sizi bekliyor.

Zahmetinden sonra gelen aşamada maddiyat daha da üst seviyelere ulaşacaktır. Çünkü organizasyonda kullanılan tüm malzemeler ciddi maddiyat gerektirir. Kına organizasyonu yapan firmalar her bölgede ki mekan ve malzemecileri ile indirimli çalıştıkları için sizlere toplu şekilde uygun fiyat verilmektedir. Doğu kına organizasyon firmaları yönünde arama yapmanız tüm soru ve sorunlarınızı baştan sona çözecektir.

Neden Kına Organizasyonu Firmaları

Yukarıda ki paragrafta paylaşmış olduğum gibi hem maliyet hemde zahmet açısından daha rahat bir gece yaşamak istiyorsanız, kına organizasyonu firmaları yükünüzü tamamen hafifletecektir. Sizler hayatınızda bir başka kına geceleri etkinliklerine katılmış olabilirsiniz. Ancak kendi kınanızı bir defa yapıyorsunuz. Bir acemilik ve hatalı süreç söz konusu olacaktır. Fakat organizasyon firmaları bu akışı sürekli yaptıkları için oldukça tecrübelilerdir. Bu tecrübe sizlere güven olarak yansımaktadır. Tüm akış ve planlama firma tarafından yürütülüp, yönlendirmeler şef nedime aracılığı ile yapılmaktadır.

“Organizasyon Telafisi Olmayan Sanattır.”

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Kaynak: www.asriruya.com