SunExpress'in "yardım melekleri" okul boyadı

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in "Guardian Angels (Yardım Melekleri)" komitesi, İzmir'de okul boyadı

SunExpress'in "yardım melekleri" okul boyadı
07 Kasım 2018 Çarşamba 16:52

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Mersinli Ortaokulu'ndan gelen yardım talebi üzerine harekete geçen gönüllü SunExpress çalışanlarından oluşan Guardian Angels ekibi, yenileme çalışmaları kapsamında öğretmenler ile birlikte okul boyama faaliyetine katıldı.Gönüllülük esasına dayalı olan ve talepleri değerlendirip ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı amaçlayan Guardian Angels, tüm masrafları üstlenerek okulun sınıflarını boyadı.

Ekibin, 2015'den bu yana yardım faaliyetlerinde aktif olarak rol almaya devam ettiği, bu kapsamda yardım faaliyetlerine destek olabilecek kişi ve kurumların belirlenmesi, yardımların toplanması ve bu yardımların en etkili şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sunexpress #okul #boyama
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