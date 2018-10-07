Sünnet çocuğu takıları taşıyamadı

Şanlıurfa’da işadamı Enver Geçgel, oğlu Feridun (8) için sünnet düğünü yaptı. 500 kişinin katıldığı düğün sonunda küçük Feridun, takılan altınları taşımakta zorlandı

Sünnet çocuğu takıları taşıyamadı
07 Ekim 2018 Pazar 12:15

Şedadi aşiretine mensup iş adamı Enver Geçgel, oğlu Feridun için bir otelde sünnet düğünü yaptı. Yerel sanatçıların sahneye çıktığı sünnet düğününe katılan 500 davetli, seslendirilen Türkçe ve Kürtçe parçalar eşliğinde halay çekti. Dolar atmanın yasak olduğu düğünde davetliler salona kral tahtıyla getirilen Feridun Geçgel’in başına 5, 10 ve 20 liralık banknot attı.

Renkli görüntülerin yaşandığı gecede, sünnet olan Feridun Geçgel'e davetliler; 100 çeyrek, 150 yarım, 200 tam altın ile 180 bin lira nakit para taktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sünnet #çocuk #takı #şanlıurfa #Enver Geçgel #sünnet düğünü
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