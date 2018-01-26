Süper Loto'da büyük ikramiye bu ile çıktı!

Süper Loto 12 haftadır devredince ikramiye 42 milyon TL'ye kadar ulaşmıştı. Kazanan ise Erzincanlı bir vatandaş oldu

Süper Loto 12 hafta boyunca hiç bilen olmayınca devretti. 6 bilen olmayınca ikramiye oranı da 42 milyon TL'ye kadar ulaştı. Dün yapılan çekilişte ise bu kez altı bilen çıktı. Talihlinin ise Erzincan'da olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre rekor ikramiyeyi kazanan vatandaş Erzincan'da bulunan Nerim Tombul Caddesi üzerindeki bayii de kuponunu oynadı.



Talihli kentte büyük merak uyandırdı. Erzincanlılar sosyal medya üzerinden 'para kime çıktıysa ortaya çıksın' paylaşımları yapmaya başladı.



Erzincan merkezinde şans oyunları oynatan 7 bayii olduğu öğrenilirken, büyük ikramiyeyi tutturan talihlinin Hüseyin Uluşan'a ait bayii de oynadığı öğrenildi.





