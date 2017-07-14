Şüpheli poşetten köpek cesetleri çıktı!

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde tarla kenarındaki sulama kanalına atılan şüpheli poşetten 5 köpek leşi çıktı

Olay, saat 13.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Menzil Çayırlığı'nda meydana geldi. Ayçiçeği ekili tarlasını sulamak üzere Menzil Çayırlığı mevkiine giden Recep Çimen, tarla kenarındaki sulama kanalından etrafa kötü kokular yayan ve bir bölümü açılmış siyah poşet fark etti. Poşet içerisinde ceset olabileceğinden şüphelenen Çimen, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çağrılan cenaze aracı da hazır bekletildi. Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Alper Arıtan da bölgeye gelerek jandarmadan bilgi aldı. Jandarmanın incelemesinin ardından kepçe yardımıyla kanaldan çıkartılarak açılan poşetten 1'i yetişkin 4'ü yavru 5 köpek leşi çıktı. Köpek leşleri kepçeyle tarla kenarına açılan çukura gömüldü.