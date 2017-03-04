Şüpheli yangın, şüpheli ölüm. Polis araştırıyor

İstanbul Bahçelievler 'de kullanılmayan bir binada yanmış erkek cesedi bulundu

Üzerinden kimlik çıkmadı

Alınan bilgiye göre Şirinevler Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında boş binada yangın çıktı. 5 katlı metruk binanın zemin katında çıkan yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.Mahalle sakinleri itfaiye gelene kadar kendileri yangına müdahale etmek istedi. Binaya giren mahalleli, koltukta oturur şekilde duran ve yanan kişiyi gördüler. Bunun üzerine ellerindeki su dolu bidonlarla yanan kişiyi söndürmeye çalıştılar.Mahalleli durumu sağlık ekiplerine de haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Yangın çıkan binanın 10 gün önce boşaltıldığı ve yıkılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili ekiplere bilgi veren mahalleli, yangın çıktığını ve müdahale sırasında yanan kişiyi gördüklerini söyledi.Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, olayı çözmek için güvenlik kameralarını da inceleme kararı aldı. Yanan kişinin üzerinden ise bir kimliğin çıkmadığı belirlendi.Polis olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.