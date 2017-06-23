Sürekli ağlayan bebeğini böyle öldürdü!

Adana'da 33 yaşındaki Habibe Oğuz, sürekli ağlayan 6 aylık bebeği Muhammed Mahir'i susturmak için iddiaya göre ağzı ve burnunu kapatınca, ölümüne neden oldu

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 12 yıl önce evlenen 35 yaşındaki Habibe ve İbrahim Oğuz çifti, çocukları olmayınca, tüp bebek tedavisi gördü. Tedavinin ardından 6 ay önce çiftin Muhammed Mahir adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi. Doğum sonrası ise Habibe Oğuz, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.



İddiaya göre bugün minik Muhammed'in sürekli ağlaması üzerine anne Habibe Oğuz, bebeğin ağzını ve burnunu eliyle kapattı. Bir süre sonra bebeğin hareketsiz kaldığını farkeden anne, kardeşlerini arayarak durumu anlattı. Eve gelen kardeşleri bebeği Meydan Çocuk Hastanesi'ne götürdü.



Doktorlar bebeğin öldüğünü belirleyince, durumu polise bildirdi. Anne Habibe Oğuz gözaltına alınırken, bebeğin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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