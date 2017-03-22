Sürekli konuşuyor diye, eşini öldüresiye dövdü!

Antalya 'da 31 yaşındaki Mahmut Aslanoğlu, eşi 28 yaşındaki Semra Aslanoğlu'nu sürekli konuşup, 'dırdır ediyor' diye dövdü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı İlçesi Bahçeyaka Mahallesi 837 Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İki çocuk babası Mahmut Aslanoğlu ile çok konuşmasından rahatsız olduğu eşi Semra Aslanoğlu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sonunda eşini döven Aslanoğlu, daha sonra evden dışarı çıkardı. Semra Aslanoğlu, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahalesi yapılan Semra Aslanoğlu'nun başında darbe izleri, boğazında 1 santim derinliğinde cam kesisi bulunduğu ifade edildi.Olay sonrası kendini eve kilitleyen Mahmut Aslanoğlu, polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu. Mahmut Aslanoğlu'nun ifadesinde, "Sürekli konuşup dırdır ediyor diye dövdüm" dediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Aslanoğlu, polis merkezine götürüldü.