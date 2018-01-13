Sürgülü Vana Nedir?

Boru sistemlerinde kullanılmakta olan akışkanlarını kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılan aygıtlara vana adı verilmektedir

Boru sistemlerinde kullanılmakta olan akışkanlarını kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılan aygıtlara vana adı verilmektedir. Vanalar çeşitli akışkanların debisini ayarlamak ya da akışkanı bırakmak veya tutmak için kullanılmaktadır. Böylece akışkanın kontrolü sağlanmış olmaktadır. Kontrol vanaları endüstride birçok farklı alanda kullanım amaçlarına ve kullanım yerlerine uygun olarak üretilmektedir. Daha çok gemilerde sıkça rastlanmakta olan vanalara, donanmalarda askeri gemi vanaları gibi vanalarla karşılaşmak da mümkündür.

Su sistemlerinde kullanılmakta olan su sistemleri vanaları gibi endüstride kullanılmakta olan birçok vana çeşidi bulunmaktadır. Sürgülü vana adı verilen vanalar endüstride daha çok tekstil, enerji üretimi, rafineriler, petrokimya tesisleri, gemi inşaatları, gıda tesisleri, kimya sektörü ve kağıt fabrikaları gibi alanlarda sıkça rastlanmakta olan vana türleridir. Sürgülü vanalarda iki sızdırmazlık halkası bulunmaktadır. Bu sızdırmazlık halkaları arasında bulunan ve akışkanın geçiş yönüne dik olarak kayan disk sayesinde kapanıp açılarak akışkanın kontrolünü sağlamaya yaramaktadır. Sürgülü vanalar düz bir yüzeyde, disk ya da sürgü yardımı ile kapanarak akışı kesmektedir. Böylece akışkanın geçişi durdurulmaktadır. Disk açıldığında ise akışkanın geçişi tekrar sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra diski belirli bir seviyede kapatarak da akışkanın debisi ayarlanabilmektedir. Sürgülü vanalarda kullanılan sürgüler tek parça olabileceği gibi aynı zamanda da birçok parçadan da oluşabilmektedir. Hassas akışın sağlanması gereken durumlar dışında tam açık ya da tam kapalı olarak çalışması tercih edilebilir durumdadır. Sürgülü vanaların kullanıldığı akışkanlar olarak ise sıcak su, basınçlı hava, kızgın su, akaryakıt ve kimyasallardan oluşan akışkanlar gösterilebilmektedir.

Sürgülü Vanaların Kullanım Avantajları ve Dezavantajları

Sürgülü vanaların kapama özellikleri oldukça iyidir. Bu sayede valfler, devrede iki yönlü olarak da kullanılabilmektedir. Düz akış sağlamaktadırlar ve bu nedenle de basınç kaybını en az düzeye indirgeyebilmektedirler.

Sürgülü vanaların bir de dezavantajları bulunmaktadır. Sürgülü vanalar seri bir şekilde açılıp kapanamazlar. Bunun yanı sıra sürgülü vanaların montajı ve bakımı için oldukça geniş bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Tam kapalı olduğu durumlarda sürgünün yavaş hareket ettirilmesi sonucunda yüksek basınca neden olabilmektedir. Son olarak ise yüksek sıcaklığın düzensiz olduğu durumlarda vana bitimindeki boru üzerinde oluşacak yükten dolayı vanalarda sızıntıya yol açabilmektedir.

Sürgülü vana üretimi de yapmakta olan Dikkan Vana, ürettiği kaliteli ürünler ile endüstride kullanılan boru sistemlerindeki vana ihtiyacını karşılamaktadır.