Suriye'de 11 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de 3 aydan bu yana sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 81, PKK/PYD'nin 15 merkezi karadan ve havadan Türk jetleri tarafından ateş altına alınarak imha edildi, 11 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 90 günden bu yana yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütleri DEAŞ'ın 81, PKK/ PYD'nin ise, 15 merkezi karadan ve hedef alınarak vuruldu. Harekatta DEAŞ'tan temizlenen 1800 kilometrekarelik alanda mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapıldı. Gün içerisindeki çatışmalarda 3 Türk askeri ve 16 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri yaralandı, 1 ÖSO'lu ise, yaşamını yitirdi. Denetimin 215 mahalde ÖSO'ya geçtiği harekatta terör örgütü DEAŞ'lı 11 terörist ise etkisiz hale getirildi. Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Karadağ sektöründe; karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Gruplarının, El Bab'ın doğu ve batı bölgelerinin kontrol edilmesine yönelik ileri harekatı devam etmiş, DEAŞ'ın çekilmesi sonucu PYD/ PKK unsurlarınca ele geçirilen Şeyh Nasır meskun mahallinde kontrol sağlanmış, planlı bölgelerin ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devam edilmektedir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 1 muhalif şehit olmuş, 3 TSK personeli ve 16 muhalif yaralanmıştır. Muhalif unsurlarca, 215 meskun mahalde yaklaşık 1800 kilometrekarede kontrol sağlanmıştır. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 64 DEAŞ ve 11 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ ve PYD/ PKK mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta-kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, 17 DEAŞ ve 4 PYD/ PKK hedefine hava harekatı icra edilerek, DEAŞ mensuplarınca kullanılan 6 karargah binası ve 11 savunma mevzii, PYD/ PKK mensuplarınca kullanılan 4 savunma mevzii imha edilmiştir. Harekat neticesinde 11 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından hava harekatı icra edilmemiştir. DEAŞ'ten temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 11 el yapımı kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başlangıcından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 40 mayın ve 1673 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."