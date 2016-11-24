Suriye rejim güçleri havadan vurdu: 3 şehit, 10 yaralı

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk askerlerinin bulunduğu üsse, bu sabaha karşı Suriye rejim güçlerince yapılan hava saldırısında 3 asker şehit oldu, 1'i ağır 10 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda 93'üncü gününde, Türk askerlerinin konuşlu bulunduğu Suriye'nin El Bab İlçesi'nin batısındaki üs bölgesine, hava saldırısı düzenlendi. Saat 03.30 sıralarında Suriye rejim güçlerince düzenlendiği değerlendirilen hava saldırısında 13 asker yaralandı. Yaralı askerler, silah arkadaşları tarafından sınır hattına getirildi ve buradan ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.



Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı askerlerden 3'ü doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 10 askerin Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavileri sürüyor. Gaziantep'te tedavi gören askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



KORGENERAL AKSAKALLI, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ



Saldırıda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren askerleri Kilis Valisi İsmail Çataklı ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ziyaret etti. Ziyarette doktorlardan bilgi alan Vali Çataklı ile Korgeneral Aksakallı, yaralı askerlere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.



ŞEHİTLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANACAK



Suriye rejiminin hava saldırısında şehit olan 3 askerin cenazeleri hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılacak işlemlerinin ardından şehit askerler Erdal Bolat, Melih Özcan ve Zafer Er'in cenazeleri 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na götürülecek. Burada yapılacak törenin ardından şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlanacak.



TSK: SALDIRI REJİM GÜÇLERİNCE YAPILDI



Fırat Kalkanı harekatında bugün 3 askerin şehit olduğu, biri ağır 10 askerin yaralandığı hava saldırısına ilişkin TSK'dan da açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırının rejim güçlerince yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:



"Fırat Kalkanı Harekatında yürütülen operasyonlar kapsamında, 24 Kasım 2016 saat 03.30 sularında, Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personel tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle bölgeden tahliye edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."



HAREKATTAKİ ŞEHİT SAYISI 16 OLDU



24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı harekatı kapsamında şu ana kadar DEAŞ militanları tarafından Cerablus, Rai ve Bab bölgelerinde yapılan roketli ve havanlı saldırılarda 12 asker şehit oldu. 1 askerin kaza sonucu şehit olduğu Fırat Kalkanı harekatında, bu sabaha karşı Suriye rejim güçlerince yapılan hava saldırısında ise 3 asker şehit oldu.



Böylece, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden itibaren şehit olan asker sayısı 16'ya yükseldi.