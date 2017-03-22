Suriye tarafından ateş açıldı: 1 şehit

Hatay 'ın Reyhanlı İlçesi'nde Suriye tarafından açılan ateş sonucu Bükülmez Karakolu'nda görevli 1 er şehit oldu.



TSK'dan açıklama

Sabah saatlerinde Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Suriye'nin Atma Kasabası'ndan Türkiye tarafına ateş açıldı. Açılan ateş sırasında sınırdaki Bükülmez Karakolu bölgesindeki 1 askere yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olan askerin piyade er olduğu bildirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün saat 08.45 sularında, 2'nci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığı'nda görevli 1 askerin nöbet görevi sırasında, Suriye tarafındaki PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşiyle şehit olduğunu duyurdu. TSK'nın açıklamasında ayrıca ateşin açıldığı Suriye tarafındaki bölgeye, meşru müdafaa hakkı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ateş açılarak, misliyle mukabelede bulunulduğu belirtildi. TSK'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:"22 Mart 2017 tarihinde saat 08.45 sularında 2'nci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay ili Reyhanlı ilçesi, Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir kahraman silah arkadaşımız nöbet görevi esnasında Suriye PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit olmuştur. Ateşin açıldığı Suriye tarafındaki bölgeye, süratle, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında Bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ateş açılarak misliyle mukabelede bulunulmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz."