Suriye uçağı düştü pilot sağ bulundu

Hatay'ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye savaş uçağının paraşütle atlayan pilotu dün sabaha karşı bulunarak hastaneye kaldırıldı. Suriye uyruklu pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

Görgü tanıklarının ifadesine göre paraşütle atladığı belirlenen pilotunun paraşütü Altınözü İlçesi'nin kırsal kesimdeki Fatikli Mahallesi'nde uçağın düştüğü alandan yaklaşık 40 kilometre güneyde bulundu. Paraşütün bulunması ardından arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bölgenin yağışlı olması ve toprağın çamur halde olması nedeniyle arama çalışmalarını ağır şartlar altında sürdürdü. Altınözü İlçesi Fatikli Mahallesi kırsal kesimindeki özellikle yüksek kesimlere ve tepeliklere yönelik aramalarını yoğunlaştıran jandarma ve polis özel harekat ekipleri 9 saatlik çalışma ardından paraşütün bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre uzağında uçağın pilotunu bitkin halde buldu.

Suriyeli olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan pilot ilk olarak Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü, burada ambulansa alınan ve ilk müdahalesi yapılan pilot, ardından eskort eşliğinde Hatay Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Bu arada düşen uçağın tek kişilik olduğu ve uçakta başka kimse olmadığı anlaşılınca bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

Savaş uçağın düşmesinin ardından, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda paraşütle atladığı belirlenen pilotun bulunabilmesi için havadan ve karadan arama çalışması yapıldı. Polis ve jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı çalışmada, Altınözü ileçisi Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde pilotun paraşütünün bulunması üzerine, çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı. Yağış nedeniyle bölgenin çamurlu olması ve pilotun ayak izlerinin kaybolması çalışmaları güçleştirdi. Pilotun yüksek yerlere çıkarak, telsiz bağlantısı kurabileceğini değerlendiren ekipler, Ayvaderesi mevkisinin tepelik alanlarında aramalara ağırlık verdi. Ekipler, uçağın pilotunu 9 saatlik çalışmanın ardından, paraşütün bulunduğu yerden yaklaşık 500 metre uzakta bitkin halde buldu.



Görgü tanıkları anlattı



Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve ismi henüz belirtilmeyen pilot, ekiplerce Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada ambulansta ilk müdahalesi yapılan pilot, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu arada düşen uçağın tek kişilik olduğu ve uçakta başka kimse olmadığı anlaşılınca bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

Bu arada uçağın düştüğü bölgeye ilk ulaşan Yaylacık sakinleri yaşadıklarını anlattı. Mahalle sakinlerinden Süphan Polat enkazın bulunduğu bölgeye ilk gidenlerden olduğunu belirtip, 'Arkadaşlarla beraber koştuk, yetiştik. Askerler gelmeden önce biz yetiştik, kokpitine kadar baktım, pilotlardan hiç iz yoktu, zaten biz yaralı var diye gittik, yaralı falan bulamadık, kokpiti bulduk, kokpit yanıyordu, birkaç tane mermi ve uçaksavar vardı, patlamamıştı biz de patlama olabilir diye uzaklaştık, derken asker ve sağlıkçılar geldi' dedi.

Mahalle sakinlerinden Kemal Doğu ise, 'Uçak çamların içine düşmüş, orada silahlarını buldum, askerleri aradık, asker hiçbir şeye dokunmayın dedi, uçak o arada hala yanıyordu, asker geldi, AFAD görevlileri geldi, onlara teslim ettik, pilotları bulamadık' diye konuştu.



Zırhlı polis aracı enkazı ararken takla attı



Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerini taşıyan zırhı araç, Amanos Dağları'nda düşen Suriye uçağının enkazını ararken, takla attı. Araçta bulunan 8 polis, kazadan yara almadan kurtuldu.



Uçağı muhalifler mi vurdu?



Hatay'da düşen MİG 21 savaş uçağının Suriye'deki muhaliflerin yerden açtığı ateşle vurulduğu ileri sürüldü. İddiaya göre savaş uçağı Hatay'ın Altınözü İlçesi'nin yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Maarrat Mirin kasabası kırsalında muhalifler tarafından vuruldu. Yere yakın mesafeden uçan uçağın, makinalı silahlarla açılan ateşle isabet aldığı iddia edildi.