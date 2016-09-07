TSK: YARALI ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ



ŞEHİT ÖZKOZANOĞLUNUN BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

SURİYE’DE ŞEHİT OLAN ASTSUBAY KOŞAN’IN EVİNDE ACI

AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Harekâtın 14’üncü gününde operasyon bölgesinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 44 hedefe fırtına obüsleriyle 153 atım yapılarak tam isabetle vurulmuştur.24 Ağustos 2016 Fırat Kalkanı Harekâtının başladığı günden bugüne kadar toplam 437 hedefe 1852 atım yapılmıştır. Koalisyon Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca saat 12:30 sularında Baragidah bölgesinde tespit edilen DEAŞ hedefleri vurulmuştur. Ayrıca bugün Koalisyon Güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Vukuf ve Sadvi köyleri ele geçirilmiştir.Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Vukuf bölgesinde meydana gelen çatışmalar esnasında DEAŞ unsurlarınca güdümlü TAS roketleriyle iki tankımıza yönelik yapılan saldırıda maalesef 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş; 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal helikopterle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır.Ayrıca yine Vukuf bölgesi ve civarında süren çatışmalarda iki ÖSO personeli hayatını kaybetmiş, iki personeli de yaralanmıştır. Aynı şekilde yaralılar tahliye edilerek hastanede tedavilerine başlanmıştır.Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.Öte yandan, akşam saatlerinde açıklama yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yaralı askerlerden birinin daha şehit düştüğünü duyurdu: 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.Uzman Çavuş Özkozanoğlu'nun (28) şehadet haberi, Türkeli Mahallesi'nde yaşayan annesi Hatice (55) ve babası Mustafa Özkozanoğlu'na (60) askeri yetkililer tarafından bildirildi. Oğullarının şehit düştüğü haberini alan Özkozanoğlu ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Yakınları ve komşuları, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Diyarbakır'dan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilen Özkozanoğlu'nun 4 kardeşinin bulunduğu ve bir yıl önce evlendiği belirtildi. Şehit Özkozanoğlu'nun amcasının oğlu Murat Özkozanoğlu'nun, 2011 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olduğu öğrenildi.IŞİD’in roketle yaptığı saldırıda şehit olan 3 askerden 21 yaşındaki Astsubay Muhammed Koşan’ın şehit haberi Bingöl’deki ailesine bildirildi. Acı haberi alan şehidin kardeşi fenalaşınca, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı operasyonunda bugün IŞİD’li teröristler Türk tankına roketle yaptığı saldırıda 3 asker şehit oldu. Saldırıda şehit olan askerlerden Astsubay Muhammed Koşan’ın şehit haberi memleketi Bingöl’de ailesine bu gece yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin babası Abdullah ile kardeşleri büyük üzüntü yaşadı. Kardeşlerinden Kadir Koşan, fenalık geçirince, sağlık tarafından müdahale edildi. Şehit annesi Fatma Koşan’ın Ankara’da kızının yanında bulunduğu acı haber üzerine Bingöl’e yola çıktığı öğrenildi.Astsubay Muhammed Koşan’ın şehit olduğu haberi üzerine baba evinin bulunduğu Bingöl’ün Bahçelievler Mahallesi Akpınar Caddesi üzerindeki evine Türk Bayrağı asıldı, haberi alan yakınları da taziyeye geldi.Diyarbakır’da görevli olduğu öğrenilen şehit Astsubay Muhammed Koşan’ın, Suriye’deki Fırat Operasyonu’nda görevlendirildiği belirtildi. Bekar olan Koşan’ın Bingöl’de son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.IŞİD mensuplarınca Türk tanklarına düzenlenen roketli saldırıda şehit olan uzman çavuş 26 yaşındaki Osman Karakuş’un Amasya’nın Suluova İlçesi’ndeki baba ocağına ateş düştü.Uzman çavuş Osman Karakuş’un şehit olduğu haberi, Amasya’nın Suluova İlçesi’ne bağlı Eraslan Köyü’ndeki baba ocağına ulaştı. Suluovo Kaymakam Hayatı Taşdan, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cenk Alper Göksu’nun sağlık ekipleri eşliğinde veridiği acı haberi alan baba 52 yaşındaki Mehmet ve anne 50 yaşındaki Ayfer Karakuş, gözyaşlarına boğuldu. Biri erkek, diğeri kız 2 kardeşi bulunan Osman Karakuş’un baba evine Türk bayrağı asıldı.Şehit Osman Karakuş’un Merve Karakuş ile resmi nikah kıydığı, Kurban Bayramı sonrası da düğün yapacakları ifade edildi.