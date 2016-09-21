Haber Kaynağı: DHA

Suriye'nin Cerablus ile Rai arasına denk gelen, Gaziantep'in Oğuzeli ile Kilis'in Elbeyli ilçesi arasındaki Akçakoyunlu bölgesinde modüler duvar örülen bölgede dün sabah mayın arama çalışması yapılırken meydana gelen patlamada Astsubay Kıdemli Çavuş Bayram Kara şehit oldu. Şehit Kara’nın cenazesi dün akşam saatlerinde memleketi Kırşehir’in Kaman ilçesine getirildi. Bugün de şehit Kara’nın cenazesi namaz öncesi Yenimahalle'deki baba ocağına getirilerek, helallik alındı. Ardından cenaze namazı kılınmak üzere merkez camiine götürüldü. Kılınan cenaze namazına, Vali Necati Şentürk, Kara Kuvvetleri Komutanı Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Özaydın, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli, CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin, Kaman Kaymakam Vekili Hicavi Aytemur, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, şehit Bayram Kara’nın yakınları ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.31 yaşında bekar olan şehit Bayram Kara’nın felçli babası Rafet, annesi Ayşe Kara ve yakınları cenaze töreninde tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kardeşi Adem Kara da tabuta sarılarak “Ağabey ayağını öpeyim” diye feryat etti.Kılınan cenaze namazının ardından şehit Kara, Hacıpınar Mahallesi'nde bulunan şehitlikte toprağa verildi.