26 Ağustos 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Suriye'den atılan havan mermisi Hatay'a düştü: 3 asker yaralı

    Suriye'den Hatay Yayladağ'a atılan havan mermisi 3 askerin yaralanmasına neden oldu

    26 Ağustos 2016 Cuma 14:42
    Suriye'den atılan havan mermisi Hatay'a düştü: 3 asker yaralı
    Suriye'nin Lazkiye kentinde devam eden çatışmalar sırasında rejim askerlerinin attığı havan mermisi Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde askerlerin nöbet tuttuğu mevziye düştü. 3 askerin yaralandığı olayın ardından sınır birlikleri bölgeyi top atışına tuttu.

    Türk askerinin Cerablusa girdiği çarşamba günü Lazkiye'nin kırsalında bulunan Türkmendağı'na saldırı düzenleyen rejim güçleri ile Bayırbucak Türkmenleri arasında çıkan çatışma bugün de devam etti. Çatışma sırasında ateşlenen havan mermilerinden biri Yayladağı İlçesi'nin Aşağıpulluyazı Mahallesi'nin kırsalında sınırın sıfır noktasında Aşağıpulluyazı ile Topraktutan Karakolları arasındaki askerlerin nöbet tuttuğu mevziye düştü. O sırda mevzide bulunan askerlerden 2'si vücutlarına isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanırken, 1 asker de basınç nedeniyle duyma kaybı yaşadı.

    Yayladağı Devlet Hastanesi'ne götürülen askerlerden duyma kaybı yaşayan tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğerleri ise Antakya Devlet Hastanesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri devam eden askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

    LAZKİYE TOP ATIŞINA TUTULDU

    Öte yandan olay sonrası havan mermisinin rejim güçlerinin kontrolündeki mevzilerden atıldığı belirlendi. Bunun üzerine sınır birlikleri angajman kuralları gereği bölgeyi top atışına tuttu. Rejim güçleri ile Bayırbucak Türkmenleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 21 Ağustos'ta Yayladağı'nın Aşağıpulluyazı Mahallesi'nin kırsalına 2 havan mermisi, 1 Ağustos'ta ise Kızılçat Mahallesi'nin kırsalına 17 top mermisi düşmüştü.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Havan Mermisi, Suriye Havan Mermisi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Fuar, sıcağı kovacak mı?
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Faiz daha da düşebilir
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner160
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz