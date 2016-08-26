LAZKİYE TOP ATIŞINA TUTULDU

Haber Kaynağı: DHA

Suriye'nin Lazkiye kentinde devam eden çatışmalar sırasında rejim askerlerinin attığı havan mermisi Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde askerlerin nöbet tuttuğu mevziye düştü. 3 askerin yaralandığı olayın ardından sınır birlikleri bölgeyi top atışına tuttu.Türk askerinin Cerablusa girdiği çarşamba günü Lazkiye'nin kırsalında bulunan Türkmendağı'na saldırı düzenleyen rejim güçleri ile Bayırbucak Türkmenleri arasında çıkan çatışma bugün de devam etti. Çatışma sırasında ateşlenen havan mermilerinden biri Yayladağı İlçesi'nin Aşağıpulluyazı Mahallesi'nin kırsalında sınırın sıfır noktasında Aşağıpulluyazı ile Topraktutan Karakolları arasındaki askerlerin nöbet tuttuğu mevziye düştü. O sırda mevzide bulunan askerlerden 2'si vücutlarına isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanırken, 1 asker de basınç nedeniyle duyma kaybı yaşadı.Yayladağı Devlet Hastanesi'ne götürülen askerlerden duyma kaybı yaşayan tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğerleri ise Antakya Devlet Hastanesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri devam eden askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Öte yandan olay sonrası havan mermisinin rejim güçlerinin kontrolündeki mevzilerden atıldığı belirlendi. Bunun üzerine sınır birlikleri angajman kuralları gereği bölgeyi top atışına tuttu. Rejim güçleri ile Bayırbucak Türkmenleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 21 Ağustos'ta Yayladağı'nın Aşağıpulluyazı Mahallesi'nin kırsalına 2 havan mermisi, 1 Ağustos'ta ise Kızılçat Mahallesi'nin kırsalına 17 top mermisi düşmüştü.