Suriyeli anne-kız cinayetinde yeni gelişme!

Suriyeli aktivist kadın ve gazeteci kızı, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'daki evlerinde öldürülmüştü. Cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üsküdar'daki evlerinde öldürülen Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve gazeteci olan kızı Halla Barakat cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Alınan bilgiye göre anne-kız cinayetten 10 gün önce hem sosyal medya üzerinden hem de telefon üzerinden tehdit edildi. Anne-kızın katil zanlısı olarak akrabaları Ahmet Barakat yakalanmıştı. Bu tehditlerle Ahmet Barakat'ın bir ilgisinin olup olmadığı araştırılıyor.



Öte yandan henüz gözaltına alınan Ahmet Barakat'ın ifadesinin alınmadığı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Ahmet Barakat'ın tırnaklarından alınan saldırgana ait doku örneklerinin incelendiği, DNA örnekleriyle karşılaştırma sonuçlarının beklendiği öğrenildi.





KADIN DERNEĞİ KURACAKTI



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olayla ilgili çok yönlü araştırmasını sürdüren polisin, Orouba Baraka'nın kardeşi Maen Barakat'ın da ifadesini aldı. Şüpheli Ahmad Barakat yakalanmadan önce ifade veren kardeş Barakat, 2016'da Türkiye'ye geldiğini ve tekstil işiyle uğraştığını belirterek "Ablam Orouba Barakat, Suriye'de yapılan katliamlarla ilgili yürüyüş ve gösterilere hep katıldı. Bu yüzden ailece tehdit ediliyorduk. Ablam Türkiye'de bulunan Suriyeli kadınlara eğitim vermek, şiddet ve zulme karşı onları korumak için 'Sınır Tanımayan Kadınlar Derneği'ni kurmaya çalışıyordu" dedi.



''SUS YOKSA SENİ ÖLDÜRECEĞİZ''



Ablasının Facebook üzerinden, Suriye rejimi ve DEAŞ aleyhine yazılar paylaştığını anlatan kardeş Barakat "Bu paylaşımlar üzerine 4-5 ay önce biri ablama telefon etti. Fas-Tunus karışımı Arapça lehçesiyle 'Biz DEAŞ'lıyız sus yoksa seni öldüreceğiz' diye tehdit ettiler. Ablam en son cinayetten 10 gün önce yine Facebook üzerinden 'Ağzını kapat seni öldüreceğiz' diye tehdit edildi" ifadelerini kullandı. Cinayetle ilgili sürdürülen soruşturmada, şüpheli Ahmed Barakat'ın bu tehditlerle bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tutulan şüpheli Ahmed Barakat'ın bugün adliyeye gönderilmesi bekleniyor.