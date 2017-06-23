Suriyeli gelinler dolandırmaya devam ediyor

Batman'da İŞKUR'un toplum yararına programı kapsamında bir okulda hizmetli olarak çalışan 50 yaşındaki H.Y., evlendiği Suriyeli kadının kendisini 14 bin lira dolandırarak ortadan kaybolduğunu, kendisi gibi birçok kişinin dolandırıldığını söyledi

Batman'a yerleşen Suriyeli sığınmacı kadınlardan bazıları burada evlenerek yuva kurarken, bazılarının da bir şebeke tarafından para karşılığında evlendirildikleri erkekleri dolandırdıkları belirtildi. Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşayan ve eşini bir süre önce kaybeden 8 çocuk babası H.Y., adının Sultan olduğunu söylenen bir Suriyeli kadınla imam nikahı ile evlendiğini ve nikahtan 20 gün sonra 14 bin lirasıyla birlikte kadının kayıplara karıştığını söyledi. Ramazan ayının ilk gününde sigara satan bir arkadaşı ile birlikte gittikleri Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde tanıştıkları bir Suriyeli'nin para karşılığında evlenebilecekleri 2 kadın ayarladığını anlatan H.Y., "Aydınlıkevler Mahallesi'nde tanıştığımız bir Suriyeli'nin bizi evlendirebileceği 2 kadın olduğunu söyledi. Ramazan ayının ilk gününde sigara satışını yapan bir arkadaşımla birlikte Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne gittik. Suriyeli kişinin aracılığıyla tanıştığım Sultan'a 10 bin lira peşin para, ardından da 4 bin lira değerinde altın aldım. Daha sonra Sultan'ı Batman'a getirdim. Şamlı bir ailenin kızıydı. Geçen hafta işe gittim. İş dönüşünde eve döndüğümde eşim ortalıkta yoktu, paralarımla birlikte kayıplara karıştı" dedi.



Adını bir arkadaşının da evlendiği Suriyeli kadının da, onu terk edip 16 bin lirası ile kayıplara karıştığını söyleyen H.Y., "İkisi de Şamlı'ydı. Suriyeli Sultan yanımda bir hafta kaldı ama arkadaşımın imam nikahı kıydığı eşi bir gün bile yanında durmadı. O kadınlar birer dolandırıcı olduğunu sonradan öğrendik. Neye uğradığımızı şaşırdık. Emniyete başvurup şikayetçi olduk. Resmi nikahımız olmadığı için hiç bir şey yapamadık. Her yerde onları arıyoruz. Maalesef izlerine rastlayamadık" diye konuştu.