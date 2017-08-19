Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

Kilis Valiliği'nin verdiği izinle Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürerken, jandarmalar yaşlı ve engellilere yardımcı oluyor

Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın ediyor. Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin 5'inci gününde sınır kapısında uzun kuyruklar oluşurken, geçişlerine öncelik verilen yaşlı ve engellilere sınırda görevli askerler yardımcı oldu. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için 44 bin 322 Suriyeli'nin başvuruda bulunduğu belirtildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kurban bayramı #suriyeli
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