Hepimizin bildiği üzere Suriye’de patlak veren büyük savaşlar neticesinde bölgede yaşayan halkın büyük bir çoğunluğu zorunlu olarak göç etmek durumunda kaldı

Hepimizin bildiği üzere Suriye’de patlak veren büyük savaşlar neticesinde bölgede yaşayan halkın büyük bir çoğunluğu zorunlu olarak göç etmek durumunda kaldı. Özellikle yanlarında aileleri bulunan Suriye vatandaşları Türk devletinden büyük yardım görmüş ve kısa zamanda ülkedeki yeni yaşamlarına alışmaya başlamışlardır. Hangi şehirde yaşarsanız yaşayın sokağa çıktığınız anda Suriye uyruklu insanlarla karşılaşmanız olasıdır. Üzerinden yıllar geçmesi ile birlikte artık halkın içinde karışmış ve ayırt edilmeleri oldukça zorlaşmıştır. Bu yazımızda ise Suriyeliler nasıl Türk vatandaşı olur sorusunun cevabından ve de oturma izni alırken hangi uygulamaların izlenmesi gerektiğinden bahsetmek istedik.

Suriyeliler ülkemizde şüphesiz diğer ülke vatandaşlarına nazaran daha kalabalık sayıda bulunmaktadır. Bu nedenle Suriye vatandaşlarının Türk vatandaşlığı alabilme ölçütleri diğerlerine göre daha önem kazanan bir durum haline gelmiştir. Türkiye’de an itibari ile kayıtlı 3 milyon, kayıt dışı olarak en az 4,5 milyon Suriye vatandaşı bulunduğu bildirilmektedir. Bu rakamlara göre illerimizin çoğunun nüfusundan daha fazla Suriye vatandaşı bulunması dikkatleri çekmektedir. Hali hazırda eğitim ve sağlık gibi hizmetlerin çoğundan ücretsiz faydalanabilen insanlar konumunda bulunduklarından ötürü vatandaşlığa geçmeleri yaşantılarına büyük ölçüde değişim getirmeyecek diyebiliriz. Türk vatandaşı olmak için ev almak, pek çok izlek beraberinde birçok evrak işleminin tamam olmasını gerektirmektedir. Sanıldığının aksine ülkemizde vatandaşlık alabilmek oldukça zor ve meşakkatli birçok işlemden oluşmaktadır.

Vatandaşlık almayı düşünen insanların öncelikle çeşitli sağlık işlemlerine tabi tutulup, taramaların temiz çıkması gerekmektedir. Türkçe konuşmak konusunda yeterli düzeye ulaşmalı ve dil yeterlilik sınavını başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Yapılacak olan sözlü mülakatlardan ise yeterli notu almakta zorunlu işlemler arasında bulunmaktadır. Bütün bu işlemlerin sonunda alınan vatandaşlık ile beraber şüphesiz barınmak için konuta ihtiyaç duyulacaktır. Bu noktada endişe etmenize hiç gerek yok çünkü Beyttürk İnşaat sizler için en uygun fiyata en güzel konutları bulmakta ve barınma ihtiyacınızı karşılamak için profesyonel ekibiyle tam gaz çalışmalarına devam etmektedir. Beyttürk İnşaat ekibi imar üzerine yatırım yapmayı düşünen müşteriler için de bir rehber görevini üstlenip en kısa zamanda en yüksek kar oranlarını elde etmenize yardımcı olur.