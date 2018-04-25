Suriyelilerden sonra şimdi de Afganistanlılar geliyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin son dönemde özellikle Afganistan kökenli yeni göç dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Soylu, "2018 yılındaki kaçak göçmenlerin içinde 29 bin 899 kişi, Afganistan kökenlidir" dedi

İçişleri Bakanı Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Adana'da düzenlenen 'Stratejik Yönetim ve İstişare Konferansı'na katıldı. Göç İdaresi il müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra akademisyenler, bakanlık bürokratları ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Yüksek Komiserliği'nden temsilciler yer aldı.

Toplantıda konuşan Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayız ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın ardından kürsüye gelen Bakan Soylu, Türkiye'nin, göçün kaynaklandığı yer ile göçe sebebiyet veren terör ve şiddet ortamıyla komşu olduğunu söyledi. Göç bölgesiyle Türkiye'nin tarihsel, dini, manevi ve insani bağları bulunduğunu kaydeden Soylu, "Göçün hem hedef ülkesiyiz hem de geçiş ülkesiyiz. Sınır geçişlerimizi, kara ulaşımımızı ve deniz ulaşımımızı kontrol altında tutmakla mükellefiz. Bunu yaparken de insanların zarar görmemesini sağlayacağız, aynı zamanda terörü de dışarıda tutacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırında yer aldığını vurgulayan Soylu, "Bizi geçerlerse Avrupa ülkelerine ulaşmış olacaklar. O ülkeler ise sınır komşusu değiller, olayın olduğu yerlerden binlerce kilometre uzaktalar. Bağları yok. En kibar ifadesiyle tuzları kuru" dedi.

'2018'DE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI 75 BİN 284'

Türkiye'nin göçü yönetmeyi, Batı'nın ise göçü önlemeyi tercih ettiğini dile getiren Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli, 1 milyon civarında da değişik ülke ve yasal statülerden göçmen bulunmaktadır. 228 bin Suriyelinin kaldığı 19 tane geçici barınma merkezi, 2 tane kabul barınma merkezi, 18 geri gönderme merkezi, 1 geçici geri gönderme merkezi var. 2017'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 172 bin 745 olarak gerçekleşmiştir. 2018 için bu sayı halen 75 bin 284'dür. 2017'de yakalanan göçmen kaçakçısı ise 4 bin 641'dir. 2018 yılı için nisan ayı başına kadar bu sayı bin 328 olmuştur. Son aylarda özellikle Afganistan kökenli yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. 2018 yılındaki kaçak göçmenlerin içinde 29 bin 899 kişi Afganistan kökenlidir. 2017'nin tamamında Afgan kaçak göçmen sayısı 45 bin 259 kişidir. Geçen yıl geri gönderilenlerin oranı yüzde 29, bu yıl gelen Afgan kaçak göçmenlerin geri gönderme oranı halen yüzde 20'dir. Bu noktada gerek Afgan yetkililerle gerekse Pakistanlı yetkililerle görüşmelerimiz sürmektedir ve göçmenlerin iadesi noktasında anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Ağrı ve Iğdır sınırına, sınır duvarı ve duvarın hemen yanında güvenlik yolu inşa ediyoruz. Toplam 144 kilometrelik projenin 76,5 kilometresinin montajı tamamlandı. Iğdır kısmında fiziki gerçekleşmemiz yüzde 95, Ağrı tarafında ise yüzde 50 seviyesindedir. Ayrıca yine sınır güvenliği noktasında Suriye sınırımızda valiliklerimiz tarafından 90 kilometre, TOKİ ve Milli Savunma Bakanlığımız tarafından 778 kilometre modüler beton duvar tamamlanmıştır."

'AB BİNBİR BAHANE ORTAYA KOYUYOR'

Geri Kabul Anlaşması'na ilişkin değerlendirmede de bulunan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"18 Mart 2016'da imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile düzensiz göçle ilgili önemli bir kazanım elde edilmiştir. 2016 Şubat ve 2017'nin 12 ayında Ege adalarına günlük ortalama geçiş 2 bin 55 kişiyken anlaşma sonrası nisan ayında bu sayı önce 131'e, ilerleyen aylarda da 55-122 arası bir banda oturmuştur. 2017 ve 2018 için de bu seviyelerde devam etmektedir. Düzensiz göçle mücadele adına önümüzdeki dönemde atacağımız en önemli adımlar sınır güvenliğinin artırılması ve geri gönderme kapasitemizin yükseltilmesi olacaktır. Türkiye bütün bu çabası sırasında maalesef Batı'yı, Avrupa'yı, o yere göğe sığdıramadıkları insani değerleriyle yanında görememiştir. Türkiye şu ana kadar Suriye ve Irak kaynaklı göç meselesinde yaklaşık 31 milyar dolar para harcadı. Avrupa'dan bize söz verilen rakam ise 3+3 milyar avro. Hesaplara geçen miktar 1 milyar 850 milyon avro. Göndermeseler de olurdu, fark etmezdi. Öte yandan Geri Kabul Anlaşması'na bakıyorsunuz; Türkiye bütün taahhütlerini yerine getiriyor, karada ve denizde büyük bir çaba ortaya koyuyor ama Avrupa Birliği vize serbestliği taahhüdünü yerine getirmemek için binbir bahane ortaya koyuyor."